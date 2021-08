Guillaume Martin schuift op naar tweede plek in Vuelta: “Ik probeer dit nu vast te houden”

Guillaume Martin won dinsdag dan wel niet de etappe naar Rincón de la Victoria, toch zal de Fransman tevreden terugkijken op de tiende rit van de Vuelta a España. De klimmer van Cofidis deed namelijk uitstekende zaken in het algemeen klassement. Martin staat nu tweede in de stand, op 58 seconden van nieuwe leider Odd Christian Eiking en een dikke minuut voor topfavoriet Primož Roglič.

Martin maakte gisteren deel uit van een sterke kopgroep van net iets meer dan dertig renners. Deze vluchtgroep kreeg een vrijgeleide van de mannen van Jumbo-Visma en dus mocht Martin aanvankelijk ook dromen van de rode trui. De Fransman moest dan wel nog even Eiking, die er nog iets beter voorstond in het klassement, zien te lossen op de Puerto de Almáchar. Martin bleek echter niet bij machte om de Noor van zich af te schudden.

In de verraderlijke afdaling van de Puerto de Almáchar verloor Martin zelfs de aansluiting met de betere daler Eiking, die uiteindelijk de leiderstrui wist over te nemen van Roglič. Martin kwam uiteindelijk als twaalfde over de meet, op 51 seconden van dagwinnaar Michael Storer, en deed zo wel uitstekende zaken met oog op een goede eindklassering in Santiago de Compostela. De 28-jarige Fransman staat nu tweede, op 58 tellen van Eiking.

“Ik begon op een gegeven moment na te denken over de rode trui”

Op mannen als Roglič, Enric Mas en Miguel Ángel López heeft Martin nu een zeer mooie voorsprong. “Het was weer een behoorlijk hectische etappe, met een zeer snelle start en heel wat passages door dorpjes en steden. Ik zag na ongeveer zestig kilometer dat er nog altijd geen vroege vlucht was en probeerde vervolgens zelf mee te schuiven. Dat lukte uiteindelijk ook. Het was aanvankelijk niet de bedoeling om zoveel mogelijk tijd te pakken in het algemeen klassement.”

“Ik zag echter dat de voorsprong steeds groter werd en begon op een gegeven moment wel na te denken over die rode trui”, blikt Martin terug op de etappe. “Ik probeerde op de laatste klim nog weg te rijden van Eiking, maar ik was niet sterker. Vervolgens verloor ik tijd in de afdaling. De wegen waren glad en ik heb nog steeds last van demonen na een valpartij aan het begin van het seizoen, op stage. Ik wil niet nog een keer op een dergelijke manier vallen.”

Martin hoopt in de komende etappes zijn tweede plaats vast te houden, maar heeft zijn droom om een etappe te winnen zeker nog niet opgeborgen. “Ik probeer dit nu vast te houden. En waarom zou ik de komende dagen niet proberen om een etappe te winnen? Er komen nog genoeg leuke etappes aan in deze Vuelta!”