Guillaume Martin maakt favorietenrol waar in Mercan’Tour Classic

Guillaume Martin heeft overtuigend de eerste editie van de Mercan’Tour Classic op zijn naam geschreven. De kopman van Cofidis was op de slotklim naar Valberg verreweg de sterkste in de eendagskoers door de Alpes-Maritimes. Hij kreeg Aurélien Paret-Peintre en Bruno Armirail mee op het podium.

Net als in de bergrit in de Giro d’Italia werd ook de eerste editie van Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes ingekort vanwege het slechte weer. De start werd verlegd, waardoor de renners niet 173, maar 143 kilometer zouden koersen. Daardoor bleven de beklimmingen van La Colmiane (7,5 km aan 7,2%), Col de la Couillole (16 km aan 7,3%) en de slotklim naar Valberg (12 km aan 7,4%) over voor de renners.

Een favorietengroep van ongeveer dertig renners bleef na La Colmiane over. Op de daaropvolgende Col de la Couillole probeerde Roland Thalmann (Vorarlberg) het solo. Het werk in de elitegroep werd gedaan door Cofidis en AG2R Citroën en die ploegen gaven de Zwitser ruim een minuut voorsprong, maar die was verdampt op de voorlaatste klim van de dag.

Mathias Frank (AG2R Citroën) en Anthony Perez (Cofidis) wisten vervolgens te ontsnappen en zij begonnen met 45 seconden voorsprong op de concurrentie aan de slotklim. Guillaume Martin en Aurélien Paret-Peintre sloten daar nog bij aan, evenals Bruno Armirail en Jérémy Cabot.

Op zes kilometer van de finish lanceerde Perez met een ferme sprint zijn Cofidis-kopman Martin. De Franse topfavoriet ging solo verder, reed Paret-Peintre en Armirail in een paar kilometer op grote achterstand en won soeverein. Achter hem wist Paret-Peintre in een sprint de tweede plaats op te eisen, voor zijn landgenoot van Groupama-FDJ.