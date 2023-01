Guillaume Martin maakt doel van Tirreno-Adriatico

Guillaume Martin hoopt dit jaar een hoofdrol te vertolken in Tirreno-Adriatico. Dat heeft de Franse klimmer laten weten aan het Spaanse Ciclo21. De 29-jarige renner van Cofidis koos de laatste jaren steevast voor Parijs-Nice.

Sterker, Martin stond nog niet eerder aan de start van Tirreno-Adriatico, maar dit jaar wil hij graag schitteren in ‘De Koers van de Twee Zeeën’. De Fransman begint het nieuwe wielerseizoen later deze maand op het Spaanse eiland Mallorca. Martin zal namelijk deelnemen aan enkele manches van de Challenge Mallorca.

De 58ste editie van Tirreno-Adriatico duurt van 6 tot en met 12 maart en begint met een ruim elf kilometer lange tijdrit in Lido di Camaiore, over een biljartvlak parcours. Klimmers als Martin komen echter ook zeker aan hun trekken, met lastige ritten naar Tortoreto, Sassotetto en Osimo.

Martin kende in 2022 een jaar met ups en downs. “Ik wist een behoorlijke regelmaat aan de dag te leggen en verzamelde ook de meeste UCI-punten, maar er was ook de opgave in de Tour de France en de Vuelta a España verliep ook niet zoals gepland. Het was toch een moeilijk jaar”, aldus Martin, die zich ook in 2023 weer richt op de Ronde van Frankrijk.

Wedstrijdprogramma Guillaume MARTIN