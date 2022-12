Parcours Tirreno-Adriatico 2023 bekend: opnieuw geen slottijdrit

Het parcours van Tirreno-Adriatico 2023 is onthuld. De Koers van de Twee Zeeën, die duurt van 6 tot en met 12 maart, zal beginnen met een 11,5 kilometer lange tijdrit. Wat opvalt, is dat de renners ook volgend jaar geen slottijdrit krijgen voorgeschoteld in de straten van San Benedetto del Tronto.

De 58ste editie van Tirreno-Adriatico gaat volgend jaar dus van start met een ruim elf kilometer lange tijdrit in Lido di Camaiore, over een biljartvlak parcours. Op dag twee komen de rappe mannen aan hun trekken richting Follonica en ook de derde etappe met aankomst in Foligno lijkt op het eerste gezicht iets voor de sprinters. Na twee relatief vlakke ritten, worden de klimmers op hun wenken bediend.

Rit vier naar Tortoreto kent een zeer lastige finale, met meerdere passages over de korte maar steile klim richting Tortoreto. De finishstreep is bovendien ook getrokken op deze helling. Ook in de vijfde etappe is het klimmen geblazen. In de rit van Morro d’Oro naar Sarnano-Sassotetto worden de hoogtemeters niet geschuwd en volgt er als toetje de dertien kilometer lange klim (aan goed 7%) naar skigebied Sassotetto.

Het klassement zal na de bergrit naar Sassotetto wellicht al in een plooi liggen, maar er kan nog veel gebeuren op dag zes. In en rond Osimo heeft de organisatie namelijk een heuse ‘muri-rit’ uitgetekend: een etappe over de nodige steile hellingen. Na de zesde etappe kennen we normaal gesproken de eindwinnaar van Tirreno-Adriatico 2023, aangezien de slotrit naar San Benedetto del Tronto vlak is en uitnodigt tot een massasprint.

Koersdirecteur Vegni is blij met de route. “We hebben al enkele spectaculaire edities achter de rug, waardoor deze koers is uitgegroeid tot de belangrijkste wedstrijd van één week. Elk jaar doen er weer veel grote namen mee, zoals Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard, die dit jaar de eerste twee plekken wisten te bezetten.” Vegni draagt de editie van komend jaar trouwens op aan de woensdag overleden Davide Rebellin, in 2001 winnaar van Tirreno-Adriatico.

Etappeschema Tirreno-Adriatico 2023

06/03 – Etappe 1: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5 km, ITT)

07/03 – Etappe 2: Camaiore – Follonica (209 km)

08/03 – Etappe 3: Follonica – Foligno (216 km)

09/03 – Etappe 4: Greccio – Tortoreto (219 km)

10/03 – Etappe 5: Morro d’Oro – Sarnano-Sassotetto (168 km)

11/03 – Etappe 6: Osimo Stazione – Osimo (194 km)

12/03 – Etappe 7: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (154 km)