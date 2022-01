Guillaume Martin gaat Giro en Tour combineren in 2022

Guillaume Martin rijdt komend seizoen de Giro d’Italia en de Tour de France. Dat laat zijn ploeg Cofidis weten aan Le Télégramme. Het is voor het eerst dat de Franse klimmer de Giro zal betwisten.

De 28-jarige Martin reed de afgelopen twee jaar ook twee grote rondes, maar toen waren dat de Tour de France en de Vuelta a España. In 2021 wist hij in beide rittenkoersen te eindigen in de top-10: in zijn thuisronde werd hij achtste en in de Spaanse ronde negende.

De Giro d’Italia reed Martin nog nog nooit. Hij gaat er, net als in de Tour en de Vuelta van vorig jaar, voor een algemeen klassement. Dat kondigt ploegmanager Cédric Vasseur aan. “Hij is in staat om hetzelfde te doen in de Giro”, doelt hij op een top-10-notering. Vasseur denkt dat Martin zelfs dicht bij een top-5 aan zit.

In de GP La Marseillaise (30 januari) zal de klimmer uit Normandië zijn eerste wedstrijdkilometers van 2022 maken.