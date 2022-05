Guillaume Martin baalt van tijdverlies op Etna: “Had bij de favorieten moeten zitten”

Guillaume Martin verloor op de Etna anderhalve minuut op de favorietengroep en baalt daar stevig van. “Ik ben teleurgesteld over mijn prestatie en dat ik veel tijd heb verloren. Ik had bij die favorieten moeten zitten”, is de Franse kopman van Cofidis duidelijk.

“Uiteindelijk waren er niet zoveel aanvallen in de favorietengroep. Daar had ik bij moeten zitten”, legt Martin uit op de website van zijn ploeg. Zijn precieze achterstand op de elitegroep was 1.31 minuut. In het klassement is hij nu 29ste, op ruim twee minuten van Simon Yates. “Dat zijn zeker teleurstellingen, maar ik ben nog niet verslagen. De Giro d’Italia is nog lang en er kan nog veel gebeuren als het goede gevoel terugkeert.”

Martin vreesde al voor de Etna-rit. “Ik was een beetje ongerust over deze etappe, meteen na de rustdag. Deze klim is niet het soort inspanning dat het beste bij mij past”, weet hij. “Ik hoop dat het gevoel beter wordt. Vermoeidheid gaat een rol spelen en de zwaardere etappes komen er nog aan. Ik ga proberen deze week goed af te sluiten en tijdens de rustdag maken we een volgende inschatting.”

Ploegleider Gorka Gerrikagoitia sluit zich aan bij de woorden van Martin. “Van Guillaume hadden we iets beter verwacht”, vertelt hij. “Maar dat hoort ook bij de koers. Het is pas een eerste meetpunt. De Giro is nog lang en je moet het van dag tot dag bekijken. Dat moet niet voor extra stress zorgen.”