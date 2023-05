Groves lichtelijk teleurgesteld na zware rit: “Denk dat ze op motoren reden vandaag”

Geen nieuwe overwinning voor Kaden Groves in de Giro d’Italia. De Australiër van Alpecin-Deceuninck, woensdag winnaar van de vijfde etappe, moest in rit zes genoegen nemen met een plaats net naast het podium. Hij werd vierde in de massasprint. “Het was een heel zware dag”, zei Groves na afloop tegen Eurosport.

“Het peloton ging de hele dag op een lint”, aldus Groves, die de finale niet heel chaotisch vond. “Maar het was wel stressvol voor de sprintploegen om de kopgroep terug te pakken. Ik was wel verrast dat we de koplopers pas zo laat terugpakten, want het tempo lag heel hoog. Maar ik denk dat ze zowel in het peloton als in de kopgroep op motoren reden vandaag. Het was echt een snelle rit.”

Aan het einde van deze snelle rit beschikte Mads Pedersen over de snelste benen. Jonathan Milan werd tweede, Pascal Ackermann derde. Groves strandde op de vierde plaats. “Het is een beetje teleurstellend. Ik verlies ook nog wat punten in de strijd om het paars, Jonathan Milan versloeg me op de streep. Maar het is nog ver naar Rome. We zullen zien wat de komende dagen brengt.”

In het puntenklassement heeft Groves nu 99 punten, terwijl klassementsleider Milan op 110 punten staat.

