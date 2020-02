Groupama-FDJ ziet Thibaut Pinot terugkeren: “Geen druk opleggen” woensdag 12 februari 2020 om 18:18

Thibaut Pinot speldt morgen na ruim tweehonderd dagen weer een rugnummer op. In de Tour de la Provence viert hij zijn terugkeer in de koers, nadat hij vorig jaar vroegtijdig een punt zette achter zijn seizoen na zijn opgave in de Tour de France. “We geven hem de tijd om terug te komen.”

Volgens ploegleider Philippe Mauduit van Groupama-FDJ is het gissen naar de vorm van Pinot, aangezien hij sinds juli niet meer koerste. “Hoewel hij heel erg uitkijkt naar zijn terugkeer op het strijdtoneel, weten we niet echt waar hij staat wat betreft wedstrijdritme. Dat gezegd hebbende, we zijn pas in februari. Aan het einde van de Tour des Alpes Maritimes et du Var (21-23 februari, red) kunnen we er zeker van zijn dat hij in vorm is en klaar voor de rest van het seizoen.”

Het herstel van Pinot verliep zeer geleidelijk en in tegenstelling tot vorig jaar deed de Fransman niet aan langlaufen, gaat Mauduit verder. “Misschien wilde hij het niet. In elk geval concentreerde hij zich alleen op zijn fietstrainingen en de kern van zijn baan. Hierdoor was hij vrij snel weer in vorm. Tijdens het trainingskamp op Tenerife produceerde hij waarden die vergelijkbaar waren met die van 2019, waardoor hij kon meestrijden in de Tour de la Provence en de Tour du Haut-Var.”

Zijn draai vinden

Mauduit wil zijn kopman echter absoluut niet onder druk zetten voor de komende wedstrijden. “Het is al lang geleden dat hij voor het laatst koerste. Hij moet zijn draai in het peloton weer zien te vinden. Daar geven we hem echt de tijd voor, want hij heeft ook ploeggenoten die intussen wedstrijden kunnen winnen. Denk aan Rudy Molard en David Gaudu. Veel renners in het team kunnen winnen, dus het is niet nodig om met name Thibaut onder druk te zetten.”

Mogelijk kan Pinot in de Tour de la Provence zich al eens testen in de derde rit als de aankomst bij Chalet Reynard op de Mont Ventoux gelegen is. “Thibaut kent zijn klassieken. Toch is de finish niet op de top van de Ventoux, en bovenal, het is pas februari. Zijn doelen liggen later, dus we moeten niet te enthousiast worden. Als hij de benen heeft, doen we er natuurlijk alles aan om hem een etappe te helpen winnen. En als het de Ventoux is, maakt het hem zeker des te gelukkiger.”