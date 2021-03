Groupama-FDJ trekt met Pinot en Madouas naar Trofeo Laigueglia

Thibaut Pinot zal woensdag deelnemen aan de Trofeo Laigueglia, de opener van het Italiaanse wielerseizoen. De 30-jarige Fransman van Groupama-FDJ werd afgelopen zaterdag nog achtste in de Faun-Ardèche Classic.

Pinot krijgt morgen het gezelschap van landgenoten Valentin Madouas, Clément Davy en Simon Guglielmi, Zwitsers Alexandre Balmer en Sébastien Reichenbach en de ervaren Italiaan Jacopo Guarnieri. Het is binnen deze ploeg ook uitkijken naar Madouas, die vorige maand al zevende werd in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Pinot begon zijn seizoen, net als Madouas, met de Tour du Var. In de eerste etappe naar Gourdon wist hij meteen als negende over de streep te komen, maar de klimmer slaagde er uiteindelijk niet in om de goede lijn door te trekken. Pinot werd uiteindelijk slechts 35e in het eindklassement, op meer dan twaalf minuten van eindwinnaar Gianluca Brambilla.

Pinot kwam niet ongeschonden uit de Tour du Var, aangezien de Fransman opnieuw last kreeg van zijn rug. In de Faun-Ardèche Classic deed hij echter toch weer mee om de ereplaatsen.

Selectie Groupama-FDJ voor Trofeo Laigueglia (3 maart)

Alexandre Balmer

Clément Davy

Jacopo Guarnieri

Simon Guglielmi

Valentin Madouas

Thibaut Pinot

Sébastien Reichenbach