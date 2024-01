vrijdag 5 januari 2024 om 17:33

Groupama-FDJ trekt met mix van jong en oud naar Tour Down Under

De selecties van de Tour Down Under druppelen dezer dagen binnen en ook Groupama-FDJ heeft de zeven renners bekendgemaakt. In Australië kiest de Franse WorldTour-ploeg voor een mix tussen jonge en oude renners. Rudy Molard is de bekendste naam, die aan de start verschijnt.

Grote namen als David Gaudu, Stefan Küng en Valentin Madouas maken niet hun opwachting in de Australische rittenkoers. Voor de Franse formatie lijkt Rudy Molard het speerpunt te worden in de lastigere etappes. De 34-jarige Fransman won in 2018 al eens en rit in Parijs-Nice, maar wist sindsdien niet meer het hoogste schavot te betreden.

Molard krijgt ondersteuning van twee andere ervaren renners, de 38-jarige Litouwer Ignatas Konovalovas en de 30-jarige Zwitser Fabian Lienhard. Ook de 25-jarige Clément Davy staat op de startlijst. De overige plekken zijn vergeven aan de jonge garde van de ploeg. Laurence Pithie (21), Enzo Paleni (21) en Reuben Thompson (22) maken de ploeg compleet.