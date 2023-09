dinsdag 26 september 2023 om 11:38

Groupama-FDJ neemt olympisch kampioen omnium over van BORA-hansgrohe

Matthew Walls vertrekt na drie jaar bij BORA-hansgrohe. De 25-jarige Brit, de regerend olympisch kampioen op het omnium, komt vanaf 2024 uit voor Groupama-FDJ. De Franse ploeg maakte ook de komst van Cyril Barthe bekend.

Walls combineert de weg dus met de baan, maar wil in de toekomst de focus leggen op zijn wegcarrière. Zijn profloopbaan begon in 2021 bij BORA-hansgrohe, nadat hij in 2019 enkele maanden stage liep bij EF Education First. In zijn eerste seizoen bij de Duitse ploeg wist hij twee koersen te winnen: de Gran Piemonte en een rit in de Ronde van Noorwegen. Datzelfde jaar werd hij in Tokyo olympisch kampioen op het omnium. Samen met Ethan Hayter pakte hij bovendien zilver voor Groot-Brittannië op de koppelkoers.

In de afgelopen twee jaar boekte Walls geen grote successen meer. “Door grote valpartijen is mijn progressie gestagneerd”, zegt hij op de sociale media van Groupama-FDJ. “Ik brak mijn heup in mei dit jaar en heb pas in september mijn rentree kunnen maken in de Ronde van Groot-Brittannië. Voor mij is Groupama-FDJ de ideale ploeg om mijn niveau terug te vinden.”

Barthe maakt de overstap van Burgos-BH. De inmiddels 27-jarige Fransman reed in het verleden ook voor de ProContinental-ploegen Euskadi Basque Country-Murias en B&B Hotels-KTM, dat na 2022 ter ziele ging. In het voorbije seizoen won Barthe een rit in de Volta ao Alentejo (2.2).