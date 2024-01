woensdag 10 januari 2024 om 11:13

Groupama-FDJ komt met eerste namen voor Tour de France: toptalent Gregoire maakt debuut

Vier renners van Groupama-FDJ zijn al zeker van de aankomende Tour de France (29 juni-21 juli). Het gaat om David Gaudu, Stefan Küng, Valentin Madouas en Romain Grégoire. Die laatste is pas twintig jaar, maar hoeft dus niet lang te wachten op zijn Tourdebuut.

Grégoire, die zich opmaakt voor zijn tweede seizoen bij de profs, staat te boek als een van de grootste talenten in het peloton. De Franse puncheur stapte met zeer mooie adelbrieven over naar de profs en maakte meteen indruk tussen de grote jongens. Hij boekte in 2023 meteen vijf profoverwinningen: zo was hij de beste in de Vierdaagse van Duinkerke en de Tour du Limousin.

De piepjonge coureur reed vorig jaar ook zijn eerste grote ronde met de Vuelta a España. In deze koers werd hij zevende in de eerste rit-in-lijn naar Barcelona en zelfs tweede in de veertiende etappe met aankomst in La Laguna Negra.Vinuesa. Grégoire deed in deze bewuste rit een gooi naar de zege, maar moest in een sprint bergop zijn meerdere erkennen in Jesús Herrada. De Fransman besloot de ronde op een 42ste plaats in het eindklassement.

Volgende stap

“Dat ik dit jaar mag deelnemen aan mijn allereerste Tour de France, is uiteraard een droom. Maar ik wil niet alleen meedoen: ik wil er ook goed presteren. Ik heb veel geleerd van vorig jaar. Ik wist al een paar wedstrijden te winnen, maar ik wil een volgende stap zetten en mezelf ook echt bewijzen op het allerhoogste niveau. Ik kan niet wachten om mee te doen aan de grootste wedstrijd op de kalender”, aldus Grégoire.

Zijn werkgever Groupama-FDJ acht de tijd nu rijp voor een allereerste deelname aan de Tour de France. Gregoire zal zich ongetwijfeld kunnen optrekken aan de meer ervaren renners binnen de ploeg. Voor Valentin Madouas wordt het namelijk zijn vijfde Tour de France, David Gaudu heeft al zeven Tours op zijn naam staan en Stefan Küng maakt zich zelfs op voor een achtste Ronde van Frankrijk.