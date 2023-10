Youri IJnsen • woensdag 4 oktober 2023 om 12:30

Grote namen uit het wielerpeloton nemen de komende week afscheid

Overzicht We naderen het einde van het wielerseizoen 2023 en dat betekent automatisch ook dat een aantal renners bezig is met of gaat beginnen aan de slotwedstrijd uit hun carrière. Komend weekend staan er met de Ronde van Lombardije en Parijs-Tours nog twee grote klassiekers op de kalender en volgende week sluit het seizoen echt af met de Gree-Tour of Guangxi. WielerFlits zet de voornaamste afzwaaiende renners op een rij.

Dries Devenyns (40)

Gran Piemonte lijkt donderdag de laatste koers te zijn in de lange carrière van Dries Devenyns. De 40-jarige Belg hangt na 2023 zijn fiets aan de wilgen. Zestien jaar geleden begon zijn loopbaan bij Predictor-Lotto, waarna hij na twee jaar overstapte naar Quickstep-Innergetic. Via een jaar Giant-Shimano (2014) en aansluitend twee jaar IAM Cycling, bleef hij de rest van zijn carrière twaalf seizoenen trouw aan de ploeg van Patrick Lefevere. Devenyns was al die jaren een zeer gewaardeerde knecht. Zijn beste jaar was 2016 met onder meer eindwinst in de Ronde van België, zijn grootste zege – de Cadel Evans Great Ocean Road Race – volgde in 2020. Hij reed acht keer de Tour.

Profploegen

Predictor-Lotto/Silence Lotto (2007-2008)

Quickstep-Innergetic/Omega Pharma-Quick-Step (2009-2013)

Giant-Shimano (2014)

IAM Cycling (2015-2016)

Quick-StepFlors/Deceuninck-Quick-Step/Soudal-Quick-Step (2017-2023)

Grootste zeges

Cadel Evans Great Ocean Road Race (2020)

Baloise Belgium Tour (2016)

GP Marseillaise (2016)

Jos van Emden (38)

Volgende week zondag zwaait Jos van Emden af in Chrono Nations. De tijdritspecialist is in die discipline de huidige Nederlands kampioen, een titel die hij ook al twee keer eerder pakte. De 38-jarige Nederlander werd eind 2008 prof bij Rabobank, na tweeënhalf jaar bij de opleidingsploeg van dat team te hebben gereden. Van Emden was naast tijdrijder een gewaardeerde knecht binnen zijn ploeg, die hij nimmer verliet voor een ander avontuur. Onder meer in de klassiekers en in functie van een sprinttrein deed hij zijn werk. De grootste zege is ontegenzeggelijk de laatste rit in de Giro d’Italia van 2017. Volgend jaar is hij ploegleider bij de damesploeg van Jumbo-Visma.

Profploegen

Rabobank/Blanco/Belkin/LottoNL-Jumbo/Jumbo-Visma (2008-2023)

Grootste zeges

Giro d’Italia, etappe 21 (2017)

Eneco Tour, etappe 4 (2015)

Nederlands kampioen tijdrijden (2010, 2019, 2023)

Tony Gallopin (35)

Tony Gallopin zal wellicht niet bij de meeste mensen een belletje doen rinkelen. Toch heeft hij een behoorlijke staat van dienst. De 35-jarige Fransman won in zijn carrière een rit in de Tour de France (waarna hij ook de gele trui een dag droeg), Parijs-Nice en de Vuelta a España. Bovenal won hij eens Clásica San Sebastián en werd hij daar nog tweemaal tweede. Hij begon zijn loopbaan in 2010 bij Cofidis, waarna RadioShack, Lotto Belisol en AG2R hem twee jaar geleden terugbrachten bij Lidl-Trek. Daar speldt hij zondag – tijdens zijn thuiskoers Parijs-Tours – voor het laatst een rugnummer op. “De sterren die ik daar zag rijden, motiveerden mij om ervoor te gaan.”

Profploegen

Cofidis (2010-2011)

RadioShack-Nissan/RadioShack-Leopard (2012-2013)

Lotto Belisol (2014-2017)

AG2R La Mondiale/AG2R Citroën (2018-2021)

Trek-Segafredo/Lidl-Trek (2022-2023)

Grootste zeges

Clásica San Sebastián (2013)

Tour de France, etappe 11 (2014)

Vuelta a España, etappe 7 (2018)

Thibaut Pinot (33)

Net als Gallopin maakte Thibaut Pinot in 2010 op 19-jarige leeftijd zijn profdebuut. Na een eerste jaar van wennen, boekte hij in zijn tweede seizoen meteen bemoedigende resultaten. Bij zijn debuut in de Tour in 2012, won hij meteen een etappe en werd hij tiende in het klassement. Een jaar later werd hij vervolgens zevende in de Vuelta, om in 2014 zijn beste resultaat ooit te halen in een grote ronde. Hij stond als derde op het podium in Parijs. Uiteindelijk werd 2018 zijn beste seizoen ooit, met zeges in Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije. In de laatste jaren van zijn carrière namen twijfels en fysiek malheur toe, maar won hij in zijn slotjaar wel de bolletjestrui in de Giro.

Profploegen

Française des Jeux/FDJ/Groupama-FDJ (2010-2023)

Grootste zeges

Ronde van Lombardije (2018)

Tour de France, drie ritzeges (2010, 2015 en 2019) en eindklassement (2014)

Giro d’Italia, ritzege (2017) en bergklassement (2023)

Vuelta a España, twee ritzeges (2018)

Greg Van Avermaet (38)

Met adelsbrieven kwam Greg Van Avermaet in 2007 over naar de profs en meteen in zijn eerste koers volgde (Tour of Qatar) een profzege. Al tijdens zijn debuutseizoen bleek hoe veelzijdig de Belg was. In de Ronde van Spanje van 2008 won hij in zijn eerste grote ronde ook direct het puntenklassement. In de jaren erna was het heel vaak net niet voor Van Avermaet tijdens de grote afspraken, maar dat veranderde in de Tour van 2015 toen hij won in Rodez. Het was een opmaat naar twee topjaren. In 2016 won hij Omloop Het Nieuwsblad en Tirreno-Adriatico, voordat hij opnieuw een ritzege pakte in de Tour en daarna een aantal dagen in de gele trui rondreed.

Zijn grootste triomf kwam een paar weken later. Op een klimparcours in Brazilië werd Van Avermaet Gouden Greg op de Copacobana. Hij won de wegwedstrijd tijdens de Olympische Spelen van 2016. Het bleek een bevrijding. Het voorjaar nadien was de Belg de standaard. Hij won opnieuw Omloop Het Nieuwsblad, werd tweede in Strade Bianche, won E3 Harelbeke, won Gent-Wevelgem, werd tweede in de Ronde van Vlaanderen (in totaal twee keer tweede en twee keer derde in zijn carrière) en won een week later de kassei in Parijs-Roubaix. In de jaren erna was het weer vaak net niet. Afgelopen mei won hij voor het eerst in vier jaar tijd. Hij sluit af in Parijs-Tours, de eerste grote koers die hij in 2011 won. Met een palmares om U tegen te zeggen.

Profploegen

Predictor-Lotto/Silence Lotto/Omega Pharma-Lotto (2007-2010)

BMC/CCC (2011-2020)

AG2R Citroën (2021-2023)

Grootste zeges

Olympische Spelen, wegwedstrijd (2016)

Parijs-Roubaix (2017)

Gent-Wevelgem (2017)

Tirreno-Adriatico (2016)

Omloop Het Nieuwsblad (2016 en 2017)

GP Cycliste de Montréal (2016 en 2017)

Parijs-Tours (2011)

Vuelta a España, ritzege en puntenklassement (2008)

Baloise Belgium Tour (2015)

Andere bekende renners die eerder dit seizoen al afscheid namen, zijn Nacer Bouhanni, Rohan Dennis, Daryl Impey, Luis León Sánchez en Kristoffer Halvorsen. Daarnaast moesten Heinrich Haussler, Nathan Van Hooydonck en Sep Vanmarcke noodgedwongen een punt achter hun carrière zetten wegens hartproblemen.