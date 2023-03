Grootste zege ooit Arvid de Kleijn in Milaan-Turijn: “Wist op 300 meter dat ik ging winnen”

Arvid de Kleijn heeft met Milaan-Turijn een grote eendagskoers op zijn palmares bijgeschreven. De 28-jarige Nederlander van de Zwitserse Tudor-ploeg trad met zijn sprintzege in de voetsporen van Mark Cavendish. “Dit is geweldig”, jubelt hij na afloop.

“Ik voelde me geweldig vandaag en de ploeg deed goed werk door mij in positie te brengen”, deelt de sprinter zijn complimenten uit, onder meer aan zijn lead-out Maikel Zijlaard. “Toen ik door de bocht ging op 300 meter van de finish, wist ik dat ik ging winnen. Dat voelde ik.”

Voor De Kleijn is het ‘pas’ zijn zesde profoverwinning. De Druivenkoers won hij al eens en ook in de Ronde van Turkije en de Vierdaagse van Duinkerke schoot hij raak, maar Milaan-Turijn is van een andere status. “Iedereen om mij heen zegt dat ik het kan, winnen. Dan geloof je er zelf ook in en ik heb daarnaast een goede groep om me heen. Aan het einde voelde ik echt dat het kon”, zegt hij.

“Dit is groots. We zijn goed bezig als ploeg en hebben vandaag een goede lead-out laten zien. Dat betekent dat we gekke dingen kunnen laten zien”, lacht De Kleijn, die het Zwitserse ProTeam van manager Fabian Cancellara de eerste zege van 2023 bezorgde.

