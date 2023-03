Arvid de Kleijn stunt met sprintzege in Milaan-Turijn, Casper van Uden derde

Arvid de Kleijn is verrassend de winnaar geworden van Milaan-Turijn 2023. Na 192 kilometer was een massasprint onvermijdelijk in de straten van Orbassano en daarin was de Nederlandse sprinter sneller dan Fernando Gaviria (Movistar) en Casper van Uden (Team DSM). Dylan Groenewegen zat niet goed gepositioneerd en deed niet mee om de zege.

Johan Meens zorgde voor de Belgische inbreng in de kopgroep van de dag in Milaan-Turijn. De coureur van Bingoal WB kreeg Stefan de Bod (EF Education-EasyPost), Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF Faizanè), Alessandro Iacchi en Veljko Stojnic (Corratec). De voorsprong van de vluchters groeide richting de vier minuten, maar bleef daarna lang schommelen rond de drie minuten.

Aanvankelijk maakte ook Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa) deel uit van de kopgroep, maar na een lekke band moest hij de andere vijf laten gaan. Het tempo zat er goed in door het goede weer en de lichte rugwind. Sprintersploegen Arkéa-Samsic, Jayco AlUla, Team DSM, BORA-hansgrohe en Movistar reden allemaal mee op kop.

Die teams hielden het gat met de kopgroep klein in het laatste koersuur. Vooraan was Stojnic op een van de weinige heuveltjes afgehaakt, waardoor vier vluchters overbleven in de slotfase. Zij deden nog een vergeefse poging om uit handen te blijven van het peloton, maar werden twaalf kilometer voor de streep dan toch gegrepen.

Nerveuze finale

Daarna was het aan de treintjes om hun sprinters goed te positioneren op weg naar Orbassano. Dat zorgde ook voor nervositeit en een valpartij, zes kilometer voor de meet, waardoor topfavoriet Dylan Groenewegen gehinderd werd. De Nederlander werd echter snel teruggebracht naar voren, waar hij onder meer de Tudor-trein van Arvid de Kleijn tegenkwam.

Team DSM meldde zich in volle finale ook vooraan met de rappe Casper van Uden, maar in de laatste kilometer was van organisatie weinig sprake. Tudor had in de persoon van Maikel Zijlaard nog wel een mannetje voor De Kleijn in de slotfase. Met een zeer lange lead-out zette hij zijn kopman af, waarna De Kleijn het afmaakte.

Fernando Gaviria was de opkomende man, maar had niet genoeg ruimte om tussen de hekken en De Kleijn door te gaan. De Colombiaan strandde zo op de tweede plaats. Van Uden werd daarachter knap derde. Jordi Meeus was op de zevende plek de beste Belg, Dylan Groenewegen werd tiende.