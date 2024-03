donderdag 7 maart 2024 om 13:25

‘Groot deel peloton geeft – uit angst voor dopingcontrole – op in Spaanse amateurkoers’

Marca komt vandaag met een wel zeer opvallend verhaal. Tijdens de zesde manche van de Spaanse amateurkoers Interclubs Vinalopo gaven maar liefst 130 van de 182 renners op. Volgens de Spaanse sportkrant omdat de Spaanse antidopingautoriteiten ter plaatse waren.

Veel renners moesten naar eigen zeggen vanwege een valpartij of lekke band de strijd staken, alleen was dit niet te zien op de wedstrijdbeelden. Uiteindelijk bereikten slechts 52 renners de finish, waar de CELAD – de Spaanse antidopingcommissie – hen stond op te wachten. De koers werd overigens gewonnen door de Spanjaard Andres Ripoll Lopez.

De nummer acht in de daguitslag, Alvaro Marza, uit op Instagram zijn ongenoegen. “De opgaves zijn te wijten aan de dopingcontrole achteraf”, stelt hij. “Het is geen ingewikkelde wiskundige uitleg, maar wel de harde realiteit. Ik hoop dat er maatregelen worden genomen, want dit is een grap. Ik heb de dopingtest trouwens drie keer afgelegd. Hopelijk krijg ik snel de resultaten en kan ik ze bekend maken.”

Organisatie: “We zetten ons in voor de strijd tegen doping”

De organisatie van Interclubs Vinalopo voelde zich op X ook genoodzaakt om te reageren. “We willen een evenement organiseren dat draait om schoon en eerlijk fietsen. We zetten ons in voor de strijd tegen doping. We geloven dat het essentieel is om de integriteit van onze sport te behouden, en de gezondheid van renners te beschermen. Doping is een vorm van bedrog.”

“Het geeft wielrenners een oneerlijk voordeel ten opzichte van degenen die op een eerlijke manier deelnemen aan wedstrijden. Het is niet alleen respectloos tegenover de sport en haar waarden, maar het kan ook ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van renners. We houden ons dan ook aan de strenge antidopingregels van de UCI. Alle deelnemers aan het evenement worden onderworpen aan willekeurige dopingcontroles, zowel voor als na de wedstrijd.”