Grøndahl Jansen en Colleoni verlengen bij BikeExchange-Jayco

Amund Grøndahl Jansen en Kevin Colleoni zullen ook volgend jaar uitkomen voor BikeExchange-Jayco. De 28-jarige Noor heeft zijn aflopende contract verlengd tot eind 2023 en ook de 22-jarige Italiaan tekent voor één jaar bij. De ploeg bevestigde eerder al aan WielerFlits dat Nederlander Jan Maas voor twee jaar heeft bijgetekend.

Amund Grøndahl Jansen is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in Australische loondienst. Daarvoor kwam de Noor vier seizoenen uit voor Jumbo-Visma. Grøndahl Jansen kende in zijn eerste seizoenen voor BikeExchange-Jayco de nodige gezondheidsproblemen – de renner kampte met langdurige coronaklachten – maar dat lijkt inmiddels verleden tijd. De coureur reed dit seizoen onder meer de Tour de France uit en vormt een belangrijke schakel in de sprinttrein van Dylan Groenewegen.

De nog maar 22-jarige Colleoni staat te boek als een beloftevolle klimmer. De Italiaan, eveneens bezig aan zijn tweede seizoen voor de ploeg, was dit jaar derde in de Sazka Tour, zevende in de Tour of Oman, negende op het Italiaans kampioenschap tijdrijden en elfde in de Ronde van Turkije.

BikeExchange-Jayco bevestigde onlangs al aan WielerFlits de contractverlenging van Jan Maas, nu maakt de ploeg het ook wereldkundig. De 26-jarige Nederlander is in korte tijd uitgegroeid tot een gewaardeerde helper voor kopmannen Dylan Groenewegen en Michael Matthews.