Amund Grøndahl Jansen kan pas medio maart beginnen aan zijn seizoen

Amund Grøndahl Jansen heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gereden en zal ook nog enkele weken moeten wachten op zijn seizoensdebuut. Wat blijkt: de Noor kampte de voorbije twee maanden met langdurige coronaklachten. De renner ziet nu echter licht aan het einde van de tunnel.

Het Noorse Sykkelmagasinet deed navraag bij BikeExchange-Jayco, de ploeg van Grøndahl Jansen. Sportief directeur Matthew White laat weten dat de 28-jarige Noor lange tijd last had van een coronabesmetting. “Hij heeft er meer last van dan andere mensen. Dat is jammer, maar zo is het nu eenmaal. Amund heeft, sinds hij voor ons koerst, erg veel pech en tegenslag gekend.”

De klassiekerspecialist, die vier seizoenen uitkwam voor Jumbo-Visma, raakte tijdens de kerstdagen besmet met het coronavirus en was vervolgens twee maanden op de sukkel. Grøndahl Jansen voelt zich inmiddels weer gezond, maar de ploeg neemt geen (gezondheids)risico’s en zal de coureur pas over enkele weken weer oproepen voor wedstrijden.

Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico komen nog te vroeg, maar de verwachting is dat de renner in Milaan-Turijn (15 maart) zijn rentree zal maken. Vorig jaar kende Grøndahl Jansen een seizoen om snel te vergeten. In het voorjaar voelde hij zich fysiek niet opperbest en na de Tour had hij last van een hernia, waardoor hij een rustperiode moest inlassen.