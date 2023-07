Groenewegen sprint met ‘gekookte benen’ naar achtste plek: “We zaten wat te ver”

Voor Dylan Groenewegen verliep de eerste sprintetappe van de Tour de France niet naar wens. De Nederlandse sprinttroef van Jayco AlUla zat op het moment suprême net iets te ver en kwam nooit in aanmerking voor de overwinning.

Groenewegen keek na afloop met zijn ploeg terug op de eerste massasprint in deze Tour de France. “De ploeg heeft goed werk geleverd in een zoals verwacht hectische finale. We hebben nog niet met elkaar gesproken in de bus, maar ik denk dat we op anderhalve kilometer wat te ver zaten. Luka Mezgec (zijn lead out-man, red.) en ik kwamen van ver. Dat is op zich niet slecht, maar we kwamen vast te zitten tussen de hekken en moesten zo in de remmen.”

‘Ik probeerde nog aan te gaan, maar mijn sprint was al gereden”, schetst de Amsterdammer. “Door het gevecht om de positionering waren mijn benen al gekookt. De benen voelden echter wel goed aan, dus op naar de volgende kans op dinsdag”, heeft Groenewegen zijn vizier alweer gericht op de vierde etappe.

Groenewegen kwam in finishplaats Bayonne dus als achtste over de streep. De zege ging naar Jasper Philipsen van Alpecin-Deceuninck. De Belg bleef Phil Bauhaus en Caleb Ewan voor.