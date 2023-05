Groenewegen leidt Jayco AlUla in Ronde van Hongarije, twee Nederlanders in steun

Dylan Groenewegen is het speerpunt van Jayco AlUla in de Ronde van Hongarije. De Nederlandse sprinter won vorig jaar één etappe in de vijfdaagse rittenkoers. “Hopelijk kunnen we dit jaar proberen om meer ritten te winnen”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

Groenewegen reed zijn laatste wedstrijd op 5 april, toen hij naar een vierde plaats sprintte in de Scheldeprijs. “Ik heb een tijdje niet gekoerst en heb wat quality time gehad met mijn familie. Ik ben blij dat ik wat goede trainingen kon doen voor het komende blok van koersen, dat begint in Hongarije.”

Het wordt niet gemakkelijk om meerdere ritten op zijn naam te schrijven in de Ronde van Hongarije, erkent Groenewegen. “Het niveau van de concurrentie wordt elke koers hoger en hoger. Maar met Jayco AlUla hebben we een team opgesteld waarmee we in elke sprintersrit tot de voornaamste kanshebbers behoren voor de ritzege. Ik voel me ook goed, mijn benen zijn goed. Nu moet ik alleen nog terugkeren in het peloton om de koersadrenaline te krijgen die me extra kracht geeft in de laatste meters van elke wedstrijd.”

Reinders en Maas

Naast Groenewegen, stelt Jayco AlUla nog twee Nederlanders op in de Ronde van Hongarije. Het gaat om Elmar Reinders en Jan Maas. Groenewegen kan daarnaast rekenen op de hulp van Kelland O’Brien, Luka Mezgec en Rudy Porter.

