Groenewegen twee uit twee ondanks klein misverstand: “Mezgec ging plots naar rechts”

Ook in de tweede etappe van de Ronde van Slovenië is het Oranje boven. Dylan Groenewegen was in de massasprint te sterk voor de sprintende concurrentie en maakt het twee uit twee in de Sloveense rittenkoers. Ondanks een foutje in de finale is de Leeuw van Amsterdam tevreden over zijn ploeg.

De etappe kende weinig verrassingen tot aan de laatste twintig kilometer van de koers. Enkel in de finale lag een klim, die het de sprintersbenen lastig konden maken. Groenewegen zat aan de voet van de klim goed van voren, maar had zijn team hard nodig om terug te komen. “We hielden deze etappe de controle samen met Bahrain-Victorious, dus dat was prima. Op de laatste klim besluit BORA-hansgrohe dan vol gas te gaan, maar we kenden de klim goed. Luka Mezgec kent gelukkig de wegen hier. Pöstlberger bleef gewoon bij mij op de klim en bracht mij terug in positie. Luka was van voren gebleven en zo konden we de overwinning pakken.”

Die overwinning leek even in het water te vallen door een kleine miscommunicatie tussen de Nederlandse sprinter en zijn lead-out. Toch wist Groenewegen Matteo Moschetti en Phil Bauhaus achter zich te houden. “In de laatste meters hebben Luka en ik ook nog een klein misverstand, maar hij deed weer een goede lead-out. In de laatste meter verlies ik dus wel wat snelheid, omdat Luka naar rechts gaat, maar ik pak alsnog de overwinning. Wederom en lead-out uit het boekje dus.”

Lees ook: Twee op twee: Dylan Groenewegen weer de snelste in Ronde van Slovenië

Ten opzichte van woensdag had Groenewegen vandaag één mannetje meer in de finale. De hulp van de sprintconcurrentie speelde daar een belangrijke rol in. “Vandaag hadden we wat hulp van Bahrain-Victorious, waardoor we in de finale één mannetje meer hadden. Dat was beter voor mijn sprinttrein. Luka maakt zoveel snelheid voor mij dat ik maar 100 à 200 meter hoef te sprinten. Samen met Pöstlberger deed hij het top. Dat is lekker.”