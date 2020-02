Groenewegen troeft Jakobsen af in openingsetappe Ronde van Valencia woensdag 5 februari 2020 om 16:07

De eerste etappe van de Ronde van Valencia is een kolfje naar de hand van Dylan Groenewegen gebleken. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma nam in de straten van Vila-Real de maat van landgenoot Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep). Groenewegen is tevens de eerste leider in de Spaanse meerdaagse.

Zonder de zieke Tom Dumoulin begon het peloton in kustplaats Castelló aan de eerste etappe van de Volta a la Comunitat Valenciana. Het duurde niet lang voor vier renners uit de greep van het peloton te ontsnappen. Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) reed samen met Julen Irizar (Fundación-Orbea), Cristian Scaroni (Gazprom-RusVelo) en Diego Sevilla (Kometa-Xstra) alras een voorsprong van meer dan twee minuten bijeen. De maximale voorgift van het kwartet bedroeg na een goede zestig kilometer zelfs 3’20”.

Beullens pakt bergtrui

Ondanks prima samenwerking hadden de vier nooit uitzicht op een stunt. Deceuninck-QuickStep en Jumbo-Visma bundelden hun krachten in het peloton om de voorsprong binnen de perken te houden. Voor de kopgroep restten er kruimels. Irizar pakte de volle buit bij de tussensprint, terwijl Beullens niet veel later op de Alto de Marianet (3,7 km aan 5,5%) de premie en de eerste bergtrui in de wacht wist te slepen. Op de top van de enige gecategoriseerde beklimming was het nog ruim tachtig kilometer. Daarin werd het klassieke spel tussen vluchters en het peloton gespeeld.

Peloton laat zich niet verrassen

Op de golvende Spaanse wegen had de jagende menigte perfect zicht op de voortvluchtigen. Stukje bij beetje knabbelden ze steeds meer van de voorsprong terug. Op een goede achttien kilometer van de meet bleven enkel Beullens en Irizar vooraan over: zij hadden nog wat over en ze besloten samen alles op alles te zetten. Maar ook dat feest zou uiteindelijk niet doorgaan. Hoe de twee ook probeerden, ze konden niet voorkomen dat het peloton heb op pakweg tien kilometer van de meet tot de orde riep. Hier had ondertussen ook Lotto-Soudal een mannetje op kop gezet in dienst van John Degenkolb.

Groenewegen komt van ver, maar wint

De bedoeling van het peloton was intussen duidelijk: er moest en zou gesprint worden in Vila-Real. Ook een late uitvalspoging van Jan Polanc mocht niet baten. In de sprintvoorbereiding werd Jakobsen in een zetel naar de finish gebracht. Hoe anders was dit bij die andere grote Nederlandse sprinter. De lead-out van Groenewegen ging niet als gepland en de Amsterdammer leek kansloos toen de sprint werd ingezet. De Amsterdammer bleek zijn inspanning aan de andere kant van de weg echter perfect te hebben getimed. Hij reed alles en iedereen voorbij en in de laatste meters passeerde de regerend ook Nederlands kampioen Jakobsen.