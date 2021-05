Groenewegen: “Of ik meteen mee ga sprinten? Hoe ik me nu voel, zeg ik ja”

Dylan Groenewegen maakt over vijf dagen in de Giro d’Italia zijn rentree in koers na zijn schorsing voor het veroorzaken van de horrorcrash van Fabio Jakobsen. De Nederlander van Jumbo-Visma vindt het vooral spannend hoe er op zijn terugkeer wordt gereageerd.

“Er is natuurlijk heel veel kritiek gekomen. Nu zijn er weer veel mensen die weer achter me staan en het heel fijn vinden dat ik terugkom. Er zullen ongetwijfeld ook wel negatieve reacties komen. Dat is misschien wel het spannendst”, vertelt Groenewegen in de talkshow Humberto van RTL 4. “En kom ik mentaal weer terug op mijn oude niveau? Hoe ga ik de sprints weer in? Dat is gewoon afwachten.”

Hij heeft niet het gevoel dat het peloton hem de gebeurtenissen kwalijk neemt. “Ik heb echt heel veel berichten gehad van collega’s – van sprinters tot aan klimmers – die zeiden ‘je hebt je straf gehad’, ‘dit heb je zeker niet bewust gedaan’ en ‘we zijn blij als je straks weer terugkeert’. Tuurlijk zullen er een paar renners tussen zijn die het me wèl kwalijk nemen. Uit de ploeg van Fabio zijn er wel verhalen van sommige renners die dat wel doen.”

“Het is natuurlijk voor hen ook emotioneel geweest. Er valt een collega, vriend en ploegmaat weg en die is heel erg geblesseerd. Dus dan moet je het ook accepteren zoals het is”, zegt de 27-jarige renner van Team Jumbo-Visma.

‘Op dit moment voel ik me gewoon heel goed’

“Giro d’Italia, tweede etappe, massasprint, je bent erbij. De finish komt eraan. Sprint je mee?”, wil presentator Humberto Tan van Groenewegen weten. “Goede vraag. Hoe ik me nu voel, zeg ik ja. Hoe het in de koers zelf gaat zijn, dat gaan we zien. Ik hoop het. De laatste weken gaat alles thuis weer goed en met onze zoon gaat het nu heel goed. Alles is weer wat rustiger in het hoofd. Ik kijk erg uit naar de Giro. Op dit moment voel ik me gewoon heel goed en ga ik het zien.”

Etappes winnen, antwoordt Groenewegen als hem naar zijn doelstellingen voor de Giro wordt gevraagd. “Ja, dat wel?”, vraagt Tan ter bevestiging. “Nee, voornamelijk de lol terugvinden in het wedstrijden rijden en de finales weer rijden. En uit die finales rijden weer kijken hoe het gaat. Hopelijk zit er iets moois in, maar dat gaan we afwachten”, nuanceert de Nederlandse sprinter.

“Fysiek gaat het gewoon heel goed en ben ik er klaar voor. Op de training hebben we een powermeter op onze fiets waar we de conditie aan af kunnen lezen en dat ziet er gewoon allemaal heel goed uit. Nu mentaal in de koers nog, en als dat ook goed is, dan kunnen er weer mooie dingen gebeuren. Daar ga ik maar op een manier achterkomen. Vandaag ging het heel goed met trainen, maar in wedstrijden met nog zes andere topsprinters wordt heel anders”, zegt hij tot slot.

