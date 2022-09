Groenewegen nipt geklopt door Consonni: “Boos op mezelf, maakte een fout”

Dylan Groenewegen greep in Parijs-Chauny net naast de zege. De wedstrijd eindigde in een massasprint, waarin de Nederlandse sprinter met miniem verschil werd verslagen door Simone Consonni. “Ik maakte een fout en werd ingesloten”, zegt Groenewegen op de site van BikeExchange-Jayco.

“Het team was heel goed de hele dag”, begint Groenewegen. “Ik maakte alleen een fout in de laatste rechte lijn, door ingesloten te worden. De benen voelden heel goed, alles was voor de rest perfect. Dus ik ben gewoon boos op mezelf dat ik een fout maakte en ingesloten werd in de laatste meters. Het is opnieuw een podiumplaats, maar we kwamen om te winnen.”

Groenewegen behaalde de afgelopen weken de nodige ereplaatsen, maar zijn laatste overwinning dateert alweer van 12 augustus, toen hij de tweede etappe in de Arctic Race of Norway op zijn naam schreef. Sindsdien werd hij tweede in de GP de Fourmies, derde in het Kampioenschap van Vlaanderen, vijfde in de Gooikse Pijl, derde in de Omloop van het Houtland en tweede in Parijs-Chauny.