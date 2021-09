Groenewegen niet ontevreden na tweede plek: “Voelde me de afgelopen weken moe”

Dylan Groenewegen slaagde er vandaag net niet in om het Kampioenschap van Vlaanderen te winnen. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma wist in de eindsprint Jasper Philipsen het vuur aan de schenen te leggen, maar zette zijn versnelling net iets te laat in. Toch klonk Groenewegen na afloop niet erg teleurgesteld.

Sterker, Groenewegen was eigenlijk best tevreden met zijn tweede stek. “Ik had vandaag best een goed gevoel, terwijl ik me de voorbije weken juist erg moe en zwak voelde. Ik heb vier weken lang hoofdpijn gehad. Ik weet niet of het door de vaccinatie komt”, aldus Groenewegen. “Ik kwam ook niet vooruit in de Benelux Tour, maar nu waren de benen weer goed. Ik ben blij dat ik vandaag kon meesprinten om de zege.”

Parijs-Roubaix

“Ik had vandaag natuurlijk graag gewonnen, maar ik kwam net iets te kort. Ik moet Jasper feliciteren met deze zege. Alpecin-Fenix heeft vandaag hard gereden. Of er iets mis ging in de sprint? Niet echt. Jasper ging wat eerder aan en ik kwam net iets te laat. Dat is nu eenmaal sprinten.” Groenewegen richt zich nu op de Duitse klassieker Eschborn-Frankfurt van aankomende zondag. “Er is een kleine kans op een sprint, maar ik ga mijn best doen.”

Groenewegen weet ook al hoe zijn resterende programma eruit ziet voor de komende weken. “Na Frankfurt doe ik nog mee aan Parijs-Roubaix, Binche-Chimay-Binche en Parijs-Tours. Een mooi programma en hopelijk kunnen we daarna goed de winter ingaan.”