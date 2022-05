Groenewegen jaagt op vierde zege in Veenendaal, Groves schaduwkopman

BikeExchange-Jayco rekent in de Veenendaal-Veenendaal Classic op Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter won de Utrechtse eendagskoers al drie keer en jaagt op zijn vierde overwinning. Met Kaden Groves heeft het Australische team nog een tweede sprinter in huis, waarmee de ploeg ook Rund um Köln zal rijden.

Groenewegen boekte vorige week in de Ronde van Hongarije zijn derde overwinning van het seizoen. “Het was geweldig om daar weer in actie te komen na een lang trainingsblok. We kwamen terug met een ritzege, wat mij veel vertrouwen heeft gegeven. Het is nooit makkelijk om weer te koersen na een rustige periode, maar nu krijgen we een intense periode met koersen. Het zal ons helpen op weg naar onze grote doelen van dit seizoen”, aldus Groenewegen, die deze zomer de Tour rijdt.

De ploegleider van BikeExchange-Jayco is Tristan Hoffman. “Dylan heeft laten zien dat hij geweldig in vorm is. En als we hem in de juiste positie brengen, dan kunnen niet veel renners hem verslaan in de laatste meters”, zegt hij. “In Veenendaal gaan we opnieuw voor hem. In Rund um Köln kunnen we allebei onze kaarten uitspelen. Kaden Groves keert namelijk terug na een rustperiode. Hij behaalde dit voorjaar geweldige uitslagen en is ook een optie voor zondag.”

Groenewegen en Groves zullen in Nederland en Duitsland ondersteund worden door Sam Bewley, Alexander Konychev, Kelland O’Brien, Dion Smith en Campbell Stewart.