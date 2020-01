Groenendaal tipt Brand als favoriet: “Zij heeft de maturiteit en power om te winnen” vrijdag 31 januari 2020 om 17:00

In de aanloop naar het WK veldrijden blikt Richard Groenendaal met WielerFlits vooruit op het parcours in Dübendorf. “Hier heeft Lucinda Brand iets meer volwassenheid en power als het echt zwaar en duwen wordt.”

De wereldkampioen veldrijden van nu twintig jaar geleden denkt bij het zien van beeldmateriaal van het parcours terug aan het tracé van de Superprestige-cross van Ruddervoorde in 2000. “Gewoon in het weiland, een dijkje, een bruggetje, een hindernisje. Misschien is het iets minder draaien en keren, maar het is echt een weide-achtige ondergrond.” Het weer gaat een grote rol spelen bij het verloop van de wedstrijd, verwacht Groenendaal. “Nu is het stralend weer, maar ze voorspellen heel veel regen. Vooral als dat zondag is tijdens de wedstrijden dan verandert het heel snel.”

Ook trekt Groenendaal de vergelijking met het WK van vorig jaar, in het Deense Bogense. “Het enige verschil is dat je hier de bergen op de achtergrond hebt. Volgend jaar (in Oostende, red) rijden ze een stukje het strand op maar dat is ook zo plat als een dubbeltje.” Een veelgehoord geluid is dat het een gemiste kans is om in Zwitserland een bergachtige cross te organiseren. Groenendaal onderschrijft dat: “Wij als cross-liefhebbers denken dan aan de tijden van weleer. Bergen, hellingen, attractieve crossen à la Namen en Ronse. Dat is nu jammer genoeg niet het geval.”

Toch snapt Groenendaal de organisatie wel enigszins: “Sinds ik gestopt ben, help ik organisaties soms mee. Er komt veel bij kijken, dat weet ik. Het is niet zo maar even palen in de grond slaan en je hebt een cross.” Hij doelt op de hele logistieke operatie die bij een evenement als een WK veldrijden komt kijken.

Lucinda Brand

Richard Groenendaal volgt het crossen nog steeds op de voet. Vooral de vrouwen kunnen hem bekoren. Op het WK zijn er in die categorie meerdere favorieten. “Ik vind het heel moeilijk om er één naar voren te schuiven. We hebben hele mooie wedstrijden gezien de laatste maanden, met telkens heel wisselende winnaars.” Als hij één naam moet noemen, wie schuift hij dan naar voren als winnares voor de wedstrijd van zaterdag? “Op dit parcours heeft Lucinda Brand iets meer maturiteit en power als het echt zwaar en duwen wordt. Dan heeft ze bij mij een streepje voor.“