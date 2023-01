Groenendaal over Pidcock: “Als uittredend wereldkampioen moet je de handschoen oppakken”

Interview

Tom Pidcock besloot eerder deze week om het WK in Hoogerheide begin februari definitief af te schieten. De huidige wereldkampioen zei dat die beslissing al langer geleden was genomen, omdat het niet past in zijn opbouw naar de voorjaarsklassiekers. WielerFlits vroeg oud-wereldkampioenen Lars Boom, Richard Groenendaal en Erwin Vervecken om hun mening.

De drie vakmannen vinden er het zijne van. Beide Nederlanders zijn het alvast met elkaar eens. “Het WK gaat hoe dan ook een prachtig evenement zijn, ook zonder Pidcock”, stelt Boom. “Maar het was wel heel erg mooi geweest als hij erbij was geweest. Als je het WK links laat liggen vanwege je voorjaarscampagne op de weg, waarom ben je dan als wegrenner ’s winters aan het crossen? Een crosser als Tom Pidcock hoort thuis op het WK.”

Groenendaal kiest zijn woorden nog iets steviger uit. “Pidcock hoort er als uittredend wereldkampioen bij. Je moet de handschoen dan opnemen, vind ik. Is er een héél omslachtig verhaal waarom hij drie weken later wel of niet op de weg kan rijden, of twijfelt hij omdat hij niet rechtstreeks door die mannen geklopt wil worden en zo zijn titel moet afgeven? Ik vind het heel jammer dat Pidcock het WK niet rijdt. Dat is een aderlating voor die wedstrijd.”

Ook de Belg had Pidcock graag gezien op het WK, maar Vervecken toont eveneens begrip voor Pidcocks keuze. “Om dat WK te winnen… Van de grote drie (Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Pidcock, red.) heeft hij op papier de minste kansen om daar in Hoogerheide te zegevieren. Dat hij als titelverdediger verplicht is om deel te nemen? Dat vind ik niet. Wout is ook titelverdediger op het Belgisch kampioenschap, maar die slaat hij ook over.”

Grote twee of stilaan grote drie?

De laatste weken trakteerden Van Aert en Van der Poel crossliefhebbers op spectaculaire shows. Pidcock doet ook steeds vaker zijn duit in het zakje. Groenendaal wil echter nog niet van de grote drie spreken. “Tom is een ouderwetse crosser. Een klein, licht mannetje die het van techniek, slimheid en doorzettingsvermogen moet hebben. Natuurlijk met een heel grote motor, maar wel op een andere manier dan Mathieu of Wout.”

Vervecken gaat daar deels mee akkoord. “In Gavere en vooral in Diegem, stond Pidcock op dezelfde trede. Wout en Mathieu zijn de echte costauds die ijzersterk zijn en heel veel power kunnen ontwikkelen. Tom is veel meer een flyer. Op bepaalde crossen zal hij zijn mannetje staan. Het hangt echt van het parcours af, al had ik hem dus in Diegem niet meteen verwacht. Dan is hij de evenknie van die twee, maar Pidcock haalt niet hetzelfde constant hoge niveau.”

In Hoogerheide komt het – als het droog ligt – ook vooral aan op kracht. Gezien Pidcocks optreden in Diegem, had dat de burger moed kunnen geven. “Pidcock hoort stilaan toch bij die andere twee”, vindt Boom. “Olympisch kampioen mountainbiken, een Tour de France-rit op Alpe d’Huez… Hij heeft heel mooie uitschieters. Maar op sommige parcoursen in de cross kan Tom nog niet mee. Soms wel, maar dan maakt hij – zoals in die laatste modderstrook in Diegem – foutjes. Dat is het verschil.”