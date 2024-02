dinsdag 27 februari 2024 om 18:41

Groeibriljant Morgado tweede in Le Samyn: “Niet eens een fan van zulke koersen”

De toekomst van het Portugese wielrennen oogt met Antonio Morgado zeer rooskleurig. De net 20-jarige renner van UAE Emirates is nog maar bezig aan zijn eerste weken als beroepswielrenner, maar boekte vandaag in Le Samyn al bijna zijn eerste zege op het hoogste niveau.

Er moest een fotofinish aan te pas komen, maar uiteindelijk was het verdict dat Morgado in een millimetersprint de duimen moest leggen tegen Laurenz Rex. Van enige teleurstelling bij de piepjonge Portugees, was na afloop geen sprake. “Het is een tweede plaats, maar ik ben enorm blij. Ik ben gewoon heel tevreden met hoe het de afgelopen wedstrijden is gegaan”, doelt hij op zijn optredens in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Ik voel me gewoon goed, aangezien ik weer dicht bij een overwinning kom. Dat ik me goed voel, is het allerbelangrijkste”, aldus Morgado, die in finishplaats Dour liet zien dat hij over een meer dan aardige sprint beschikt. “Maar ik ben niet eens een sprinter. Op twee kilometer van de finish was er echter nog een lastige kasseistrook. Dat zorgt bij iedereen voor vermoeidheid en daarom besloot ik me te mengen in de sprint.”

Morgado beleefde de voorbije dagen dus zijn ontgroening in het kasseienwerk. Smaakt het inmiddels naar meer? “Ik ben geen fan van zulke wedstrijden, maar die tweede plaats is natuurlijk ontzettend mooi”, besluit de jongeling.