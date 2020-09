Grischa Niermann ziet ‘nagenoeg perfect’ Jumbo-Visma: “We zijn er nog lang niet” zondag 13 september 2020 om 19:19

Ploegleider Grischa Niermann vindt dat Jumbo-Visma trots mag zijn op het optreden in de vijftiende etappe. Dat vertelt hij na afloop van de rit naar de Grand Colombier, waarin kopman Primoz Roglic goed ploegwerk net niet kon afronden. “Het voelt als een nederlaag als je tweede wordt en Primoz het niet kan afmaken. In de sprint was er helaas net eentje beter”, doelt Niermann op ritwinnaar Tadej Pogacar.

“We hebben een geweldige dag gehad en een geweldige ploeg gezien”, zegt Niermann tegen de NOS. “Primoz voelde zich heel goed, dus wilden we de kopgroep op een korte afstand houden. Het plan was om met zes man over de eerste beklimmingen te komen en een strak tempo te rijden. Dat is meer dan goed gelukt met Robert Gesink, Wout van Aert, George Bennett en Tom Dumoulin. Het was nagenoeg perfect, maar jammer dat Primoz het niet af kon maken. Toch mogen we trots zijn.”

Jumbo-Visma lijkt vooral rekening te moeten houden met Pogacar, die door zijn ritzege nu op 40 seconden achterstand van Roglic staat. “Dat wisten we van tevoren. Hij was al een van de grootste concurrenten”, geeft Niermann aan. “Uiteraard krijgt Bernal een grote klap – daar hadden we niet op gerekend – maar Pogacar staat op 40 seconden en hij is een taaie. Hij weet dat hij alleen Primoz moet volgen, maar gelukkig staan we er 40 seconden voor. Dat wordt nog heel spannend de komende dagen.”

“Er komen nog twee zware bergetappes en de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Dus we zijn er nog lang niet”, kijkt de Duitse ploegleider van Jumbo-Visma vooruit. “Maar we staan er als ploeg heel goed voor, want we moeten niet aan alle kanten aangevallen worden. Na vandaag mogen we wel stellen dat we de sterkste ploeg in koers zijn.”