vrijdag 15 september 2023 om 20:22

Grischa Niermann over dominantie Jumbo-Visma: “Hadden op meer tegenstand gerekend”

Grischa Niermann bevond zich afgelopen week in het oog van de storm. De ploegleider van Jumbo-Visma had de moeilijke taak op zich om de strategie van Jumbo-Visma te bepalen. Dat bleek geen sinecure, want er ontstond veel commotie toen rode trui Sepp Kuss werd gelost door zijn ploeggenoten op de Angliru. “Het vraagt veel coaching”, zei hij daarover tegen de NOS.

Een dag na de etappe naar de Angliru leek het er dan toch op dat Jumbo-Visma voor het verdedigen van de rode trui van Kuss had gekozen. Niermann houdt echter zijn kaken op elkaar over de gekozen tactiek. “We maken afspraken en tactische plannen binnen de ploeg. Die bespreken we in de bus, en daar blijven ze ook. Ik heb geen zin om daar met de media over te praten”, zei hij.

“Het is een ingewikkelde situatie. Iedereen wil de Vuelta winnen”, ging hij verder. Ondanks alle ophef lijkt het erop dat de Nederlandse formatie geschiedenis gaat schrijven door met drie renners op het eindpodium van een grote ronde te staan én alle drie de grote rondes in een seizoen te winnen. “We hadden op meer tegenstand gerekend, maar uiteindelijk hebben we de drie sterkste mannen in koers. Dat vraagt veel coaching.”

Geen feest voor Madrid

“Het verbaast me zeker dat we er zo goed voor staan. We hebben natuurlijk de winnaars van de Giro en de Tour, maar Remco Evenepoel beschouwden we als een grote concurrent, maar hij speelt geen rol meer in het klassement. Dat mannen als Ayuso en Mas op vier minuten staan hadden we ook niet verwacht”, aldus de Duitser.

Niermann blikte ook nog vooruit op de twintigste etappe, in principe de laatste rit waarin het rood nog bedreigd kan worden. “Ik denk dat de Vuelta beslist is, maar we gaan het zien. We gaan geen feest vieren voor Madrid”, zei hij. “We gaan niet voor de ritwinst rijden, maar andere ploegen doen dat misschien wel. Dat zou ons goed uitkomen. Het is toch een zware rit met veel hoogtemeters, maar we hebben vijf superknechten die dit parcours goed aankunnen.”