Greipel debuteert in Tour Down Under voor Israel Start-Up Nation donderdag 2 januari 2020 om 08:43

André Greipel maakt in de Tour Down Under zijn debuut voor Israel Start-Up Nation. De ervaren Duitser is geen onbekende in Australië, aangezien hij al achttien keer een etappe wist te winnen in de opener van het WorldTour-seizoen.

Greipel heeft niet alleen ritzeges op zijn naam staan in de Tour Down Under, in 2008 en 2010 wist de Duitser ook het eindklassement te winnen. In 2018 deed Greipel voor het laatst mee aan de Tour Down Under, toen won hij de eerste en de zesde etappe. Dat was in zijn laatste jaar bij Lotto Soudal.

Vorig seizoen was de ‘Gorilla’ afwezig met zijn nieuwe ploeg Arkéa-Samsic. Nu Greipel terug is in de WorldTour met Israel Start-Up Nation, kan de sprinter proberen om zijn recordaantal ritzeges uit te breiden. Hij komt onder meer Europees kampioen Elia Viviani en Iers kampioen Sam Bennett tegen Down Under.

Ben Hermans

Bij Israel Start-Up Nation draait in de Tour Down Under niet alles om Greipel. Ben Hermans is namelijk de klassementsman van dienst. Dat wist de Belgische klimmer al enige tijd. “Dat is de eerste afspraak van 2020 en ik wil daar inderdaad al in orde zijn. Of dat gaat resulteren in een mooie uitslag, blijft afwachten”, vertelde hij begin december aan WielerFlits.

Hermans wil dit voorjaar scoren om zich in beeld te rijden bij de bondscoach voor de Olympische Spelen van Tokio. De Limburger krijgt onder meer de Canadees James Piccoli mee in Australië.