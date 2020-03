Greg Van Avermaet verlegt focus: “Hoop op voorjaarsgevoel in het najaar” dinsdag 17 maart 2020 om 09:59

Greg Van Avermaet heeft de knop omgezet. De kopman van CCC houdt er serieus rekening mee dat het klassieke voorjaar in maart en april geschrapt wordt vanwege het coronavirus. Hij durft al verder te denken. “Als we eind mei, begin juni weer kunnen koersen, zal ik blij zijn”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. “Ik heb in mijn hoofd de klik gemaakt: de Tour en de Olympische Spelen zijn mijn nieuwe hoofddoelen.”

“Ik ben van plan om elke dag te fietsen. Een uurtje of twee, drie, soms vier. Ik zit sowieso niet graag stil, en je bent verplicht om je basisconditie wat te onderhouden, maar dit is niet doortrainen”, aldus Van Avermaet, die zegt ontgoocheld te zijn geweest toen de klassiekers uitgesteld werden. “Dit had de mooiste periode van het jaar moeten zijn. Ik vind het vooral erg voor al de inspanningen die ik gedaan heb. Ik ben hier maanden mee bezig geweest en het was allemaal voor niks.”

Veel koersen zijn afgelast, maar een groot deel van de wedstrijden hoopt later dit jaar nog ingehaald te kunnen worden. Ook Van Avermaet wil dat er in 2020 nog gekoerst wordt. “Ik weet niet of het kan, maar in mijn ideale scenario krijgen we nog een beetje voorjaarsgevoel in het najaar. In augustus of september, het maakt me niet uit, maar als we op een week of drie nog vier of vijf klassiekers zouden kunnen rijden, zou ik dat wel mooi vinden”, zegt de CCC-kopman.