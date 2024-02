vrijdag 9 februari 2024 om 09:35

Greg Van Avermaet mag na deelname aan loting meedoen met Unbound Gravel

Greg Van Avermaet gaat komende zomer debuteren in Unbound Gravel, een van de grootste en meest prestigieuze gravelwedstrijden ter wereld in de Verenigde Staten. De inmiddels gestopte olympisch kampioen had zich ingeschreven voor een loting en kwam, volgens de organisatie, toevallig als winnaar uit de bus.

“We zijn heel blij om olympisch kampioen en Parijs-Roubaix-winnaar Greg Van Avermaet te verwelkomen aan de startlijn in juni”, laat de organisatie van Unbound Gravel weten. “Greg heeft het gelukslot getrokken in de loterij en zal zich melden bij ons in Gravel City om het op te nemen tegen de beste gravelracers van Noord-Amerika. Het wordt tijd voor deze Belgische legende om te zien hoe de Flint Hills erbij liggen.”

In de reacties onder de Instagram-post van Unbound Gravel worden door enkele volgers wel vraagtekens gezet bij de loting waaruit Van Avermaet als winnaar van een deelnameticket naar voren kwam. Zij denken dat het geen toeval is dat de olympisch kampioen van Rio de Janeiro een uitnodiging heeft ontvangen.

Dat Golden Greg niet stil zit, liet hij afgelopen najaar al zien toen hij zijn eerste triatlon ooit wist te winnen. Komend jaar zal hij naast Unbound nog meer gravelkoersen rijden, vooral in Europa.

Dit jaar vindt Unbound Gravel 200 plaats op 1 juni 2024. Afgelopen jaar ging de overwinning in Kansas na een wedstrijd van 10 uur (!) naar Keegan Swenson en werd oud-wielrenner Laurens ten Dam vierde. Het jaar daarvoor won Nederlander Ivar Slik een loodzware editie van de gravelklassieker