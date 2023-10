maandag 23 oktober 2023 om 10:15

Een nieuwe carrière? Greg Van Avermaet doet voor het eerst mee aan triatlon en… wint!

Greg Van Avermaet is gestopt als profwielrenner, maar dat betekent niet dat hij stil is gaan zitten. De 38-jarige Belg betwistte twee weken na zijn afscheid van het profpeloton een triatlon in Spaanse Girona en ging gelijk met de zege lopen.

De SGRAIL100 is niet zomaar een triatlon. De wedstrijd bestaat uit 1.500 meter zwemmen, 92 kilometer gravelen en 10 kilometer trailrunning, met de nodige hoogtemeters. Spek naar de bek van Van Avermaet, zo bleek: hij wist de triatlon te winnen.

“Mijn eerste triatlon in de boeken”, schrijft de voormalig olympisch kampioen op sociale media. “Het was een beetje buiten mijn comfortzone, maar ook enorm leuk. Bedankt Jan Frodeno (een legende in de triatlonsport, red.) voor het warme welkom.”