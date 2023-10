maandag 2 oktober 2023 om 17:45

Greg Van Avermaet maakt zich op voor symbolisch afscheid in Parijs-Tours

Greg Van Avermaet zal deze week nog twee keer een rugnummer opspelden en dan zit zijn succesvolle carrière er echt op. De 38-jarige coureur van AG2R Citroën doet dinsdag mee aan Binche-Chimay-Binche en hangt zondag – na Parijs-Tours – zijn koersfiets aan de wilgen.

Van Avermaet staat dus voor de laatste week in zijn professionele wielercarrière en blikt met Het Nieuwsblad dan ook vooruit op zijn laatste wedstrijden. “Dat worden natuurlijk speciale koersen voor mij, maar het blijft wielrennen en eens ik aan de start verschijn, wil ik altijd winnen.”

“Begin dit jaar was ik er nog niet zeker van dat ik aan mijn laatste seizoen begonnen was, maar naarmate de maanden verstreken, is de beslissing genomen. Ik beleef nog veel plezier op de fiets, maar de resultaten volgen niet en dat zal gezien de leeftijd ook niet meer verbeteren. Na het klassieke voorjaar heb ik de knoop uiteindelijk definitief doorgehakt.”

Dat Van Avermaet zondag afscheid neemt in Parijs-Tours, is geen toeval. “In Tours won ik in 2011 namelijk mijn eerste klassieke koers. Mijn laatste rugnummer en hesje worden dus wel speciaal voor mij. Maar ik kan tevreden terugblikken op een mooie carrière en in schoonheid afsluiten.”

Leven na de koers

Heeft de Olympisch kampioen van Rio de Janeiro eigenlijk al nagedacht over zijn leven na de koers? “Ik wil eerst wat tijd spenderen met mijn familie en van het leven genieten. In oktober neem ik deel aan een triatlon in Girona en een maand later maak ik een ronde op hoogte in Peru. Allemaal voor het plezier. Ik ben er zeker van dat ik in de sport, in het wielrennen, actief zal blijven.”