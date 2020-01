Greg Van Avermaet is nu al op hoogtestage woensdag 8 januari 2020 om 11:38

Greg Van Avermaet is er dit seizoen vroeg bij. De kopman van CCC koos ervoor om al de eerste week van het nieuwe jaar naar Tenerife af te reizen voor een hoogtestage.

Het eiland is een populair trainingsgebied. Lance Armstrong, Chris Froome en Vincenco Nibali legde er de basis voor sportieve successen. Van Avermaet stapte afgelopen zaterdag al op het vliegtuig en verblijft momenteel in het gewilde hotel Parador. “Liever was ik ook in januari of februari gegaan”, bekent hij aan Het Nieuwsblad. “Maar dan was alles al volgeboekt”, stelt hij vast. Van Avermaet verblijft er met ploegmaat Michael Schär, een mecanicien en een verzorger. “Een andere renner heb ik hier voorlopig nog niet gezien. Ik zit hier momenteel tussen de wandelaars en de toeristen.”

Van Avermaet begint zijn seizoen in de Ronde van Valencia (5-9 februari). Vervolgens staat de Ronde van de Algarve (19-23 februari) op zijn programma. Een kleine week later start hij in Omloop Het Nieuwsblad (29-02).

Of de hoogtestage ook daadwerkelijk profijt gaat hebben voor zijn vorm tijdens de klassiekers, valt te bezien. Dat beseft hij zelf ook. “Hoe dan ook ligt de focus hier helemaal op trainen en rusten. Dat geeft sowieso al een surplus. En je krijgt hier toch extra prikkels om diep te gaan”, stelt hij.

Hij maakt op de flanken van de Teide de nodige hoogtemeters. “Voorlopig houden we het bij trainingen van vier à vijf uur met zo’n 3.000 hoogtemeters. Straks wordt dat zes uur en bijna 4.000 hoogtemeters. Dat is het grootste nadeel: het is hier zodanig veel klimmen dat je moet opletten dat je niet te extreem gaat trainen”, klinkt het. “Sowieso hoop ik er toch nog enige baat bij te hebben in het voorjaar. Mijn lange voorbereiding op de klassiekers is echt wel begonnen.”