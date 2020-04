Greg Van Avermaet: “Ik wil zeker nog een aantal jaar doorgaan” maandag 13 april 2020 om 18:30

Greg Van Avermaet denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De kopman van CCC wordt volgende maand 35 en ziet in de herfst van zijn carrière belangrijke wedstrijden wegvallen. Desalniettemin denkt hij dat de crisis zijn loopbaan eerder zal verlengen dan verkorten.

“Ik heb een leeftijd waarop ik nog top kan presteren en er kunnen nog wel een aantal jaren bij, maar op je 35e is het jammer om een jaar te verliezen. Deze situatie kan mijn carrière misschien nog wel wat rekken”, vertelt hij aan Sporza.

Van Avermaet zit nog steeds graag op de fiets. “Eens dat weg is, zal ik heel snel stoppen met wielrennen. Een getal kan ik er nog niet op plakken. Een leeftijd om te stoppen heeft nog nooit in mijn hoofd gezeten. Ik kan geen 10 jaar meer voortdoen, maar zeker nog een aantal jaar.”

Situatie CCC

Zijn ploeg CCC kwam de afgelopen weken in het nieuws doordat de sponsor met financiële problemen kampt en de renners salaris in moesten leveren. “Inleveren is bij onze ploeg momenteel geen probleem”, aldus Van Avermaet. “Het gaat hier om overleven, he. De mensen van de staf zijn ontslagen en ook voor de renners is het moeilijk. We zijn aan het onderhandelen over hoe het verder moet en hoe we het einde van het jaar halen”, geeft hij aan.

Hij geeft aan dat er gezocht wordt naar een oplossing. “We moeten een compromis vinden, maar dat is niet simpel. Iedereen lijdt onder de situatie. Gezien de omstandigheden hoef je het niet hard te spelen, denk ik.”

Wel of geen Tour ?

Van Avermaet had dit jaar normaal gesproken aan de start gestaan van de Tour de France. “Ik hoop dat de voorjaarsklassiekers nog gereden worden en dan misschien met de Tour in de benen. De Tour rijden zou voor iedereen goed zijn. Dan zou ook het economische aspect opnieuw in de plooi vallen”, geeft hij aan. “De Tour wel of niet rijden, zal een grote impact hebben. De publiciteit van de Tour is niet te evenaren. Als de Tour wegvalt, zullen we toch spreken van een verloren jaar.”