Greg Van Avermaet: “Ik wil weer meedoen in de finales van klassiekers”

Het lukte Greg Van Avermaet vorig jaar niet om te schitteren in zijn geliefde voorjaarsklassiekers, maar de 37-jarige renner heeft goede hoop dat hij in 2023 weer mee kan doen van voren. “Als ik zelf niet meer zou geloven dat ik nog een klassieker kan winnen, zou ik hier niet meer zitten”, zegt hij in gesprek met Sporza.



“Als alles perfect verloopt, kan ik zeker nog mooie resultaten behalen in de klassiekers. Ik wil vooraan weer meedoen in de finale en eventueel kleine prikjes uit te delen aan die mannen”, doelt hij op Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Ik wil opnieuw finales rijden en in de top-10, top-5 eindigen.”

Van Avermaet begint zijn seizoen op 22 januari met de Gran Premi València (1.1). Daarna rijdt hij de Ster van Bessèges (1-5 februari) en de Tour of Oman (10-15 februari), waarna hij naar Vlaanderen afreist voor de Omloop Het Nieuwsblad (25 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (26 februari). Vervolgens wacht een Italiaans blok: Strade Bianche (4 maart), Tirreno-Adriatico (6-12 maart) en Milaan-San Remo (18 maart). “Vanaf daar rijd ik bijna alle klassiekers tot en met de Amstel Gold Race. Luik-Bastenaken-Luik doe ik niet”, aldus de renner van AG2R Citroën. Van Avermaet denkt nog niet aan stoppen, laat hij weten. “Ik kan zeker nog een aantal jaren doorgaan, ik weet niet wanneer ik ga stoppen. Ik wil er nog geen datum opzetten, want ik amuseer me nog. En ik wil niet te lang doorgaan, maar ook zeker niet te vroeg stoppen. (…) Maar ik moet wel nog een bepaald niveau halen, dat is de voorwaarde. Ik ga dit jaar zien of dat nog mogelijk is of niet. Daar zal ik dan mijn conclusies uit trekken.”