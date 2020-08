Greg Van Avermaet: “Ik had een soort zonnesteek na Strade Bianche” maandag 3 augustus 2020 om 13:11

Voor Greg Van Avermaet is de eendaagse Gran Trittico Lombardo vooral een goede training na Strade Bianche. De kopman van CCC was in de wittewegenkoers bevangen door de hitte en wil vandaag vooral kijken hoe de benen voelen.

Van Avermaet voelde zich niet goed na Strade Bianche, vertelde hij bij de start van Gran Trittico Lombardo. “Ik ben heel slecht geweest, ik denk dat ik een soort zonnesteek had. Daar moest ik toch even van herstellen. Gisteren nam ik een rustdag en ik denk dat ik vooral aanvat als een goede training. Kijken hoe de benen voelen en hoe het herstel is geweest van zaterdag. Dat was toch een zware wedstrijd door de hitte.”

Volgens de klassiekerspecialist is het parcours van de Italiaanse eendaagse, een samenvoeging van Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni, hem weliswaar op het lijf geschreven maar hangt dus veel samen met de mate waarin hij is hersteld. “Ik zie wel hoe ik me voel, dat is het belangrijkst. En dan zie ik wel hoe de wedstrijd verloopt. Het is een mooie koers met een fraaie finale. Een mooie kans, maar de benen bepalen wat ik kan doen.”

Milaan-Turijn laat Van Avermaet woensdag vermoedelijk links liggen. Verder staat de verkenning van Milaan-San Remo, nu de route is aangepast. “En dan gaat alles op zaterdag.”