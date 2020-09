Greg Van Avermaet: “Geklopt door iemand die beter was” donderdag 3 september 2020 om 19:31

Greg Van Avermaet zei voor de start van de zesde etappe dat hij zijn krachten zou sparen, maar de renner van CCC maakte toch gewoon deel uit van de kopgroep en finishte uiteindelijk als derde op de Mont Aigoual. “Ik wilde de start afwachten, maar ik zag een paar sterke renners aanvallen en ik sprong mee.”

Van Avermaet blikt met Sporza terug op de etappe. “Het was even hard rijden om weg te geraken. Als je ziet met welke renners ik op pad was, dan is dat toch wel een beetje een elitegroepje. Dan is het ook wel wat prestige om mee te zijn. En ik stond nog dicht in het klassement. Je weet nooit wat er zal gebeuren in het peloton.”

“Het was niet de perfecte finale voor de klassementsmannen en misschien wel een kans om wat te proberen. Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt door mee te sluipen. Het was niet zeker of we het tot het einde zouden halen. Het is zaak om genoeg minuten te krijgen.” De sterkste koplopers wisten uiteindelijk uit de greep te blijven van de favorieten.

“Toen de voorsprong opliep naar vier minuten, wist ik dat het moeilijk zou worden om ons nog terug te pakken. Ik hoopte die col van eerste categorie goed te overleven, met die steile stukken. Maar die stroken hebben me een beetje dood gedaan. Ik mag voor de rest echter wel tevreden zijn. Geklopt worden door iemand die beter is, dan ben ik nooit ontgoocheld.”