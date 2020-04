Greg Van Avermaet: “Eenmaal per week een virtuele koers lijkt me een goed idee” maandag 6 april 2020 om 19:55

Greg Van Avermaet ziet het zitten om vaker een virtuele koers zoals gisteren met de Ronde van Vlaanderen te rijden. Dat vertelde hij tijdens een vraaggesprek met Sporza. “Ik denk dat nu wij ons niet kunnen laten zien, dit voor ons renners zeker interessant kan worden”, aldus Van Avermaet.

Wel pleit hij ervoor om het te doseren. “Ik zou het niet dagelijks gaan doen. Maar eenmaal per week een koers met een mooi deelnemersveld lijkt mij een goed idee”, geeft hij aan. Het concept waarbij de finale van een klassieker verreden kan worden, heeft hem gecharmeerd. “Ik denk dat een klassieker altijd aanspreekt. Zeker om te kijken. Iets neutraals zal minder aanspreken. Al is het niet zo simpel om het echt te laten lijken.”

De winnaar van de eerste editie kijkt met een goed gevoel terug op zijn deelname. “Het was leuk om te doen. Vanaf het moment dat ik het verzoek kreeg, was ik geïnteresseerd. Er stonden veel mooie namen aan de start, al moeten we deze overwinning ook niet overdrijven”, reageert hij nuchter. Een overwinningsgevoel ontbrak. “Ik zag het nog altijd een beetje als een spel. Het was hard trappen en ik heb hard afgezien”, geeft hij aan. “We zijn deze inspanningen niet gewend. Het was vanaf het begin a bloc.”

Verbeterpunten

Desalniettemin ziet hij verbeterpunten. “De graphics waren nog niet top. Daar lopen we nog achter. Ik had niet echt het gevoel dat ik op de Paterberg zat. Het echte koersgevoel, zoals het rijden van de groep, kan nog beter. Al zitten ze al dicht bij de realiteit”, bekent hij. “We moeten proberen om de koers aantrekkelijk te houden. Dertig, veertig minuten met een paar hellingen is lang genoeg. Wanneer de slipstream beter werkt, wordt het ook minder een tijdrit.

Ondanks het succesvolle uitstapje op de indoor trainer, fietst Van Avermaet nog altijd het liefste buiten. “Ik ben iemand die heel graag buiten rijdt. Zeker met deze weersomstandigheden. Ik ben nog altijd een fietsliefhebber. We hebben het geluk dat we in deze tijden nog buiten mogen rijden. De afgelopen weken heb ik iedere week nog ongeveer 22 uur gedraaid. Ik denk dat het een goede manier is om de conditie te behouden.”