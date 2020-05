Greg Van Avermaet denkt nog niet aan andere ploeg: “Mijn focus ligt bij CCC, op het overleven” zaterdag 2 mei 2020 om 09:35

Het CCC Team maakt een moeilijke periode door: de hoofdsponsor, schoenenfabrikant CCC, verkeert door de coronacrisis in zwaar weer. Toch blijft kopman Greg Van Avermaet positief; hij denkt dan ook nog niet aan een andere ploeg.

De problemen met de sponsoring zijn onderwerp van gesprek binnen het CCC Team, vertelt Van Avermaet in een interview met VTM Nieuws. Schoenenfabrikant CCC zag zijn omzet en beurskoers kelderen en moet daarom snijden in de kosten. En zo kwam ook het sponsorcontract met de wielerploeg op de tocht te staan. “We praten veel over de situatie. We worden goed op de hoogte gehouden en hopelijk komt er een oplossing. Volgende week gaan de winkels in Polen weer open, dat helpt onze sponsor misschien om onze ploeg te blijven steunen.”

Eerder werd bekend dat de renners van de ploeg is gevraagd om tachtig procent van hun salaris in te leveren. Volgens Van Avermaets ploeggenoot Fausto Masnada was dat voorstel tot loonsverlaging onacceptabel en deden de renners al een tegenvoorstel. “We zijn ermee bezig”, zegt Van Avermaet. “Maar we gaan geen percentages meegeven aan de pers. Het doel is om dit seizoen te overleven. En dan volgend seizoen. Dat moet onze mindset zijn. We weten dat het niet zeker is, maar we zijn allemaal redelijk positief. Al is het uiteraard niet ideaal.”

De sponsorperikelen zijn voor Van Avermaet nog geen aanleiding om gesprekken met andere ploegen aan te knopen. “Het is momenteel stil”, aldus de 34-jarige renner, die vier jaar geleden in Rio olympisch kampioen werd. “Heel veel ploegen zien af. We zijn dus zeker niet het enige team met problemen. We zullen eerst zien wat er bij ons gebeurt, nadien heb ik nog tijd om te beslissen. Mijn focus ligt in elk geval bij mijn team, op het overleven. Dat is het belangrijkste.”