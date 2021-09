Greg Van Avermaet denkt dat vaccin hem hindert: “Op deze manier heeft WK geen zin”

Greg Van Avermaet kan zijn topvorm maar niet vinden en mogelijk is het coronavaccin daarvoor de reden. “Data bewijzen dat er iets mis is met mijn immuunsysteem. Mijn lichaam is aan het vechten tegen een onbekende tegenstander en dat is wellicht het vaccin”, laat de Belgische kopman van AG2R Citroën weten aan Het Nieuwsblad.

Na een teleurstellende tijdrit in de Benelux Tour, waarin hij 104e werd op bijna anderhalve minuut van Stefan Bissegger, zoekt Van Avermaet naar de oorzaak. Hij onderging onlangs al een bloedonderzoek. “De resultaten zijn niet echt goed. Het is te zeggen: aan de bloedwaarden is niks te zien. Perfect, zoals altijd, wat ook mijn grote sterkte is, maar andere data bewijzen dat er iets mis is met mijn immuunsysteem”, legt hij uit.

‘Weinig onderzoek’

Voor de Tour de France nam Van Avermaet met overtuiging het Pfizer-vaccin. “Maar blijkbaar brengt het een paar problemen met zich mee. Ik slaap goed, train goed en voel mij goed, maar mis drie procent van mijn topvorm. In normale doen rijd ik top-20 in deze tijdrit”, gaat hij verder. “Het goeie nieuws is dat ik nu weet wat er scheelt, maar anderzijds is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van het vaccin op een sport­lichaam.”

“Ik ga de komende dagen wat dokters raadplegen en hun raad opvolgen. Is dat stoppen met koersen dit seizoen, dan moet het maar zo”, aldus Van Avermaet. In dat geval komen ook het WK in eigen land en Parijs-Roubaix in gedrang. “Op deze manier heeft het WK ook geen zin. Er zijn momenteel veel Belgische renners beter dan ik en daarom verdienen zij die selectie meer dan ik”, is hij duidelijk.