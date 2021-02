Greg Van Avermaet: “Blij dat team me laat starten in Bessèges”

Greg Van Avermaet zou voor AG2R Citroën debuteren in de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol, maar beide wedstrijden zijn uitgesteld. De ploegleiding hevelde hem over naar de selectie voor de Ster van Bessèges. “Blij dat ik die kans krijg”, vertelt de olympische kampioen. “Ik zie een tweetal kansen om mee te doen voor dagwinst.”

Van Avermaet stond nog maar één keer eerder (2009) aan de start van de Ster van Bessèges. De Waaslander mijdt liever de Franse voorbereidingskoersen, omdat je er nooit zeker bent van mooi weer. Ook dit jaar gaf hij de voorkeur aan een langer verblijf in Spanje met de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol. Maar de coronacrisis besliste er anders over. De Spaanse wedstrijden zijn uitgesteld.

17 graden

En zo is Van Avermaet plots bijzonder blij dat hij de volgende dagen in Frankrijk mag fietsen. “Het is hier overigens 17 graden”, lacht hij tijdens de Zoom-meeting aan de vooravond van de openingsrit. “Een meevaller. Ook tijdens de rest van de vijfdaagse zou het hoofdzakelijk droog blijven. Maar goed ook, want het blijft een voorbereidingskoers. Ik hou het graag veilig.”

Van Avermaet en Naesen krijgen de voorkeur op een aantal ploegmaats die oorspronkelijk wel in de selectie voor Bessèges waren opgenomen. “Vervelend voor hen”, beseft Van Avermaet. “De situatie is voor niemand plezant, maar de ploeg vond het belangrijk om nu al te koersen. Als 35-jarige heb ik die wedstrijdkilometers ook nodig in functie van het openingsweekend. Op training valt alles goed mee, maar het is altijd afwachten wat dat geeft in competitie. Ik hoop hier het goede gevoel te vinden en wie weet kan ik me een keertje mengen in de strijd voor dagwinst.”

Van Avermaet ziet daarvoor een tweetal kansen. “Ritten één en vier zijn echte zogenaamde ‘punch-etappes’. Tussendoor komen de sprinters aan bod en op de slotdag staat een tijdrit op het menu. Het is geen super lastig rondje, maar het wordt toch kwestie van alert te zijn. Ook de wind kan een rol spelen. Ik ken de regio niet zo goed, maar het profiel voelt best Vlaams aan.”

Sterke selectie

Het klassement is geen doel. “Dan had ik nu al op de tijdritfiets moeten trainen en dat kon ik niet. Ik heb de TT-fiets pas deze morgen voor het eerst gezien. Bovendien staan er specialisten als Filippo Ganna aan de start. Nee, het is geen doel om deze vijfdaagse te winnen, wel om goed op te bouwen naar het voorjaar. Maar ik wil ook geen pelotonvulling zijn. Een goed resultaat geeft trouwens altijd extra vertrouwen.”

De olympische kampioen verwacht dat er nerveus gekoerst zal worden. “Door de omstandigheden hebben ze in Bessèges nooit eerder zo’n deelnemersveld gehad. Het wordt zeker een goede test. Ook wij starten trouwens met een sterke ploeg, vind ik. Marc Sarreau krijgt het vertrouwen in de sprints, Damien Touzé, Oli en ikzelf zijn goede punchers, Alexis Gougeard is ook van de partij. Dat zijn toch allemaal jongens die al iets bewezen hebben.”

Oliver Naesen: “Paar resultaten nodig om met goed gevoel naar Omloop te gaan”

Van Avermaet rijdt morgen voor het eerst aan de zijde van Oliver Naesen in wedstrijdverband. “We hebben nog geen briefing gehad, maar ik voel dat ik zal mogen knechten”, lacht Naesen. “Toch wil ik ook zelf een paar resultaten. Dat heb ik nodig om met een goed gevoel naar het openingsweekend te gaan. Dat ik in die punch-etappes Greg bijsta, hoeft niet te betekenen dat ik 37ste zal eindigen. Ik kan me ook voorin handhaven.”