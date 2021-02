Greg Van Avermaet achtste in Kuurne: “Vertrouwen halen uit de vorm”

Greg Van Avermaet is kritisch op zijn prestaties in het Vlaamse openingsweekend. De kopman van AG2R Citroën werd zondag achtste in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar bekijkt het breder dan alleen de uitslag. “Kijkend naar de resultaten waren we niet heel goed dit weekend, maar in de wedstrijd zaten we goed van voren. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden”, aldus Van Avermaet.

“Het was lastig om in positie te komen voor de Kwaremont”, beschrijft hij de aanloop naar de finale. Uiteindelijk brak op de Oude Kwaremont de koers open in het peloton. “We zaten waar we moesten zitten, want ik zat met Oliver Naesen in de tweede groep. We hebben veel werk gedaan om dichterbij te komen, maar er waren maar zes of zeven renners die mee wilden werken. Uiteindelijk pakten we ze wel, maar was meteen daarna ook de finish.”

De kopgroep waar de groep-Van Avermaet zich bijna op stuk beet, werd aangevoerd door Mathieu van der Poel. Pas in de laatste twee kilometer werd die kopgroep gepakt, waarna in de sprint Mads Pedersen de beste was. Van Avermaet (achtste) en Naesen (zestiende) eindigden in dezelfde groep. “Waar het moest, zaten we bij de sterkste renners in koers. Een resultaat behalen was daarna niet makkelijk, maar ik heb toch een top-10 behaald via mijn sprint”, geeft de ervaren kopman aan.

Goed teken richting Strade

“Ik denk dat Nieuwsblad atypisch was”, blikt Van Avermaet terug op het weekend. “Kuurne ging zoals wel vaker. Een kopgroep die wordt teruggehaald en vervolgens een sprint. Ik was een beetje teleurgesteld na gisteren, want normaal ben ik beter op die dagen. Maar ik moet vertrouwen halen uit mijn vorm van dit weekend. Die is best goed, en ik voelde mij aan het einde ook beter worden. Dat is een goed teken.”

Volgende week staat voor GVA de gravelklassieker Strade Bianche op het programma. “Ik hoop het daar goed te doen, het is een moeilijke wedstrijd, omdat de tegenstand ook heel goed is. Maar ik houd van de koersen daar. Daarna is Tirreno-Adriatico een mooie ronde om op te bouwen. Ik heb er al eens etappes gewonnen. En het is goed om meer gevoel in de benen te hebben, hoe het is om mee te doen om ritzeges”, sluit hij af.