Greg Van Avermaet: “Ik had op een zwaardere koers gehoopt”

Greg Van Avermaet zat er na de Molenberg goed bij, maar eindigde zaterdag pas als 33ste. “Ik had op een zwaardere koers gehoopt”, spreekt de Olympisch kampioen na de wedstrijd.

“Het was een gemakkelijke koers tot de Molenberg. Ik was tevreden met die mooie groep maar na de aanval van Alaphilippe was het moeilijk om de achtervolging op gang te krijgen. De verschillen waren superklein. Die aanval was wel ambetant voor mijn koers, ja. Ik dacht dat hij pas op de Muur zou aanvallen”, aldus Van Avermaet bij Sporza.

“Het was moeilijk om het verschil te maken richting Ninove en als we met zo’n groep naar de finish gaan, dan maak ik geen enkele kans. Het is spijtig dat ik hier niets haal, maar het was een beetje atypisch met die sprint.”