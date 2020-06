Mitchelton-Scott gered: Manuela Fundación per direct nieuwe hoofdsponsor vrijdag 12 juni 2020 om 10:12

Mitchelton-Scott maakt het seizoen af als Team Manuela Fundación. De Australische WorldTour-ploeg krijgt daarmee een Spaanse non-profit organisatie als hoofdsponsor. Mitchelton-Scott verkeerde al enige tijd in financiële onzekerheid en is gered nu het met Manuela Fundación een meerjarendeal heeft gesloten. Naast de mannenploeg geldt dit ook voor de vrouwentak.

Francisco Huertas: “Dit is een ongelooflijke kans”

Manuela Fundación kent haar basis in Granada en wordt geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González. Zij hebben vooral eigen middelen gestoken in de organisatie. De ambitie van de stichting is ‘om bij te dragen aan de creatie van een beter ondersteunde wereld’.

In 2008 redde Huertas voetbalclub Granada CF van de ondergang, terwijl hij met zijn stichting ook sportverenigingen en individuele sporters uit Granada steunde en donaties deed aan meerdere goede doelen in de Andalusische stad.

“Het was een intense periode tussen de Manuela Fundación-directeur Emilio Rodriguez en Mitchelton-Scott-manager Shayne Bannen”, reageert Huertas. “Het is een ongelooflijke kans en een eer om deze overeenkomst te sluiten. We willen Gerry Ryan (ploegeigenaar GreenEDGE Cycling, red.) bedanken voor zijn bijdrage tot nu toe. Dat heeft de ploeg goed gedaan. Nu gaan wij zijn erfenis een boost geven.”

Gerry Ryan: “Het was een onzekere periode”

Ploegbaas Gerry Ryan is vooral blij dat de toekomst van de ploeg na 2020 verzekerd is. “Na een verontrustende en onzekere periode, vooral de afgelopen maanden, zijn we blij dat we de steun hebben van Francisco Huertas en de Manuela Fundación”, zegt de Australiër. “We hebben altijd geloofd in onze ploeg en de waarde ervan voor partners, maar de betekenis van deze langetermijndeal is groot. Vooral als je kijkt naar de recente problemen, niet alleen in de wielerwereld en de sport, maar wereldwijd.”

De Australische WorldTour-ploeg (met eigenaar Gerry Ryan, teammanager Shayne Bannan en sportief directeur Matthew White in een driehoeksverhouding) kwam in de problemen omdat Mitchelton hard geraakt is door de coronacrisis. Begin april sijpelde al door dat de ploeg noodgedwongen de renners en de personeelsleden met zeventig procent moest korten op hun salaris.

In de wandelgangen werd snel duidelijk dat de ploeg met financiële problemen zou kampen. Achter de schermen werd ondertussen naarstig gezocht naar een nieuwe geldschieter. Het bedrijf Mitchelton communiceerde op 3 juni dat ze vanaf die week gefaseerd de deuren mocht openen. In hetzelfde statement werd afgesloten met een noodkreet, die niet te misverstaan was: help us.

Roze tenue

Het nieuwe tenue van Team Manuele Fundación zal een andere kleurencombinatie hebben van het zwart en groen van Mitchelton-Scott, namelijk roze op de schouders en de rest donkerblauw.

Door de overeenkomst krijgt het project dat in 2012 begon als Orica GreenEDGE een vervolg. Het was de introductie van een Australische wielerploeg op het hoogste niveau. De laatste jaren steunt de ploeg vooral op kopmannen Adam en Simon Yates. In 2018 wist Simon de Vuelta a España te winnen. Ook de Colombiaanse kopman Esteban Chaves (tweede in Giro 2016, derde in Vuelta 2016) behaalde de nodige successen.