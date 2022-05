Vriendin van graveltopper Colin Strickland verdachte in bizarre moordzaak

De gravelwereld is opgeschrikt door een moordzaak. Op 11 mei werd Anna Moriah Wilson doodgeschoten in Austin, Texas. De 25-jarige Amerikaanse was een rijzende ster in de offroadwereld. Vorig jaar werd ze negende in Unbound Gravel, om dit jaar grote wedstrijden als Sea Otter en de Belgian Waffle Ride te winnen. Liefdesjaloezie lijkt aan haar moord ten grondslag te liggen.

Amerikaanse media – waaronder CNN – melden op basis van politierapporten en beëdigde verklaringen dat US Marshalls jacht maken op de voortvluchtige Kaitlin Armstrong (34). Zij vormde van 2018 tot oktober 2021 een koppel met de 35-jarige Colin Strickland, een van de grote namen in de mannelijke gravel scene. De Amerikaan won in 2019 Dirty Kanza, tegenwoordig bekend als Unbound Gravel. Dat is de grootste en belangrijkste wedstrijd in die discipline; daarna kreeg Strickland een contractaanbod van EF Education First. Vorig jaar won Ian Boswell na een sprint met Laurens ten Dam.

Aanloop naar tragedie

Strickland zelf is op dit moment geen verdachte in de zaak, maar hij is wel een betrokken partij. Net voordat hij en Armstrong uit elkaar zijn gegaan, kreeg Strickland een romantische liefdesverhouding met Mo Wilson, zoals ze liefkozend in de gravel scene werd genoemd. Eerder dit jaar zouden Strickland en Armstrong weer samen met elkaar gekomen zijn. De graveltopper hield echter in dezelfde periode ook contact met Wilson, die hij in samenspraak met het vermoorde slachtoffer onder een andere naam in zijn telefoon had staan en haar berichten uit voorzorg wiste.

Strickland en Wilson waren in de tweede week van mei beiden in Austin om zich voor te bereiden op Gravel Locos, een grote gravel-wedstrijd op 13 mei. Beiden zijn volgens politieverklaringen in de middag van 11 mei wezen zwemmen, waarna ze ’s avonds samen ergens zijn gaan eten. Strickland heeft de jonge gravelster daarna afgezet bij een vriend in Austin, waar ze een unieke code had om de deur te openen. Die is volgens de politie gebruikt op 20.36 uur lokale tijd en naar eigen zeggen is de tien jaar oudere Amerikaan niet met haar naar binnen gegaan.

Volgens zowel Strickland als de familie van Wilson hadden beiden geen romantische relatie meer met elkaar. Strickland verklaarde uitsluitend nog een platonische en professionele relatie met Wilson te hebben gehad. Nadat Strickland en Armstrong sinds het begin van 2022 weer samen waren, contacteerde de laatste meermaals Wilson. Volgens een vriend van het slachtoffer zou Armstrong daarbij een keer gesteld hebben dat Wilson ‘weg moest blijven’ bij Strickland.

Details van de moord

Beveiligingscamera’s zouden het verhaal van Strickland hebben bevestigd. Daarop is volgens politierapporten te zien dat Strickland inderdaad Wilson afzet en daarna wegrijdt. Een minuut nadat Wilson binnen is in het huis van een vriend, verschijnt een auto op beveiligingscamera’s die overeenkomt met het type auto dat in het bezit is van Kaitlin Armstrong. Het voertuig stopt bij het huis waar Wilson op dat moment verblijft. Wilsons vriend zelf kwam laat thuis en vond haar neergeschoten in de woning. Hij alarmeerde meteen de hulpdiensten, maar dat mocht niet baten. Wilson overleed ter plekke.

Armstrong – makelaar en yogalerares van beroep – kwam al snel in beeld en werd opgepakt. Dat gebeurde echter op onrechtmatige basis en daarom was Armstrong vrij om te gaan. Dat deed ze op het moment toen de politie haar confronteerde met de beveiligingscamera’s. Nadat ook Strickland gehoord was, werd Armstrong – met wie hij ook weer samenwoonde – aangemerkt als hoofdverdachte. Sinds haar vrijlating is ze echter voortvluchtig. Strickland had op 13 mei voor het laatste contact met Armstrong. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar en de politie roept getuigen op te vertellen waar ze is.

Strickland verklaarde tegenover de politie tussen december en januari een handpistool voor Armstrong te hebben gekocht. Met een huiszoekingsbevel heeft de politie het pistool in beslag kunnen nemen. Het moordwapen dat gebruikt is om Wilson om het leven te brengen, vertoont na ballistische onderzoeken ‘aanzienlijk potentieel’ met het vuurwapen dat in beslag is genomen na de verklaring van Strickland. Omhulsels die naast het lichaam van Wilson zijn gevonden lijken sterk op de kogels die uit het vuurwapen van Armstrong komen.

Statement Strickland

Strickland gold als een van de favorieten voor Gravel Locos en ook Unbound Gravel van komende maand. In een statement heeft hij gereageerd op deze bizarre moordzaak: “Er is geen manier om de spijt en marteling die ik voel over mijn nabijheid bij deze vreselijke misdaad adequaat te uiten. Het spijt me, ik kan de ondoorgrondelijke tragedie gewoon niet begrijpen. Hoewel het een kleine troost zal zijn voor iedereen die om Mo geeft, wil ik laten weten dat ik volledig heb meegewerkt met de onderzoekers sinds ik het vreselijke nieuws vernam, en ik zal dit blijven doen totdat een of andere vorm van gerechtigheid is gediend. Ter verduidelijking van eerder gerapporteerde feiten: Moriah Wilson en ik hadden een korte romantische relatie van eind oktober tot begin november 2021, die ongeveer een week duurde terwijl Wilson Austin bezocht. In die tijd hadden zij en ik allebei onlangs een relatie beëindigd. Ze keerde terug naar haar huis in Californië en ongeveer een maand later verzoenden Kaitlin Armstrong en ik ons ​​en hervatten onze relatie. Sindsdien zag ik Mo vaak op wielerevenementen, altijd in het openbaar. We hebben allebei deelgenomen aan wedstrijden in Bentonville, AR, Stillwater en Monterrey CA. We ontmoetten elkaar ook voor een trainingsrit van vier uur in Santa Cruz na de Sea Otter Classic in Monterrey. Na onze korte relatie in oktober 2021 hadden we geen romantische relatie, alleen een platonische en professionele relatie. Het was niet mijn bedoeling om een ​​extra romantische relatie na te streven die iemand zou misleiden. Moriah en ik waren allebei leiders in deze eenzame, nichesport van het wielrennen, en ik bewonderde haar enorm en beschouwde haar als een goede vriend. Ik rouw heel erg om haar verlies.” Ook de familie van Wilson heeft in een statement gereageerd op haar overlijden. VeloNews publiceerde op de ochtend van de dag dat ze overleed nog een interview met Mo Wilson. Dat is hier te lezen.