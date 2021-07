Gratis wielerboek ‘Het duel tussen Mathieu en Wout’ of ‘De Raboploeg’ bij een abonnement op RIDE

Tal van wielerfans hebben de afgelopen maanden genoten van de eerste twee edities van RIDE, het nieuwe wielermagazine waarin we het plezier van de wielersport belichten een brug slaan tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende nummer, dat op 17 september verschijnt en als thema ‘slecht wegdek’ heeft meegekregen.

De Rabobank wielerploeg is een van de meest succesvolle sportploegen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. ‘Rabo’ won grote rondes als de Giro d’Italia, Vuelta en bijna de Tour de France. In de onthullende en diepgravende biografie ‘De Raboploeg’ duikt Maarten Kolsloot in de geschiedenis van het veelbesproken team. Aan de hand van interviews met 200 betrokkenen en duizenden nieuwe documenten wordt een veelomvattend en in diverse opzichten nieuw beeld geschetst van de ploeg die tussen 1996 en 2012 successen boekte.

Het duel van Wiep Idzenga vertelt over Mathieu van der Poel en Wout van Aert die al sinds hun tienerjaren duels uitvechten in de modder en de klei. Van der Poel – gezegend met de wielergenen van zijn beroemde vader en opa – verslaat ‘Woutje’ aanvankelijk meestal, maar met het verstrijken van de jaren wordt Van Aert groter en sterker en verschuift de balans. In het veldrijden verdelen de twee eerlijk zes wereldtitels. Ook op de weg komen ze elkaar met grote regelmaat tegen, In Het duel maakt Wiep Idzenga de voorlopige balans op van de epische strijd tussen deze twee legendes, die terug doet denken aan de dagen van Bartali en Coppi.

